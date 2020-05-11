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Негде спрятаться от жары: очень грустно и печально смотреть на облысевший парк после вырубки, признаются жители Бердска

14:15 11.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Реконструкция за 37 млн рублей продолжается в парке.Около 400 деревьев будет спилено. 8 грустных фото и видео исчезающего парка, любимого сотнями горожан.

Негде спрятаться от жары: очень грустно и печально смотреть на облысевший парк после вырубки, признаются жители Бердска
Продолжают выпиливать деревья в парке Бердска

11 мая в парке культуры и отдыха Бердска продолжается вырубка деревьев. Горожане с грустью наблюдают, как спиленные тополя падают на землю.

— Я очень сильно удивляюсь. Почему это все вырубили? Очень грустно и очень печально. Здесь было хорошо, тенечек. Для чего это все делают? Не верится, что могут здесь насадить что-нибудь полезное для деток, чтобы нам было здесь уютно,- сокрушается жительница Бердска Людмила Степанова.

Всего в планах убрать около 400 деревьев. Работа выполнена на 90%.

— Спиливаем все больные деревья: тополя, клены, кривые, сухие яблони. Остается самое сложное дело. Нужно вывезти мусор, выкорчевать пни,- рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий парком Сергей Баранов 11 мая.

Далее запланирована прокладка труб летнего водопровода, проведение освещения и асфальтирование дорожек. Будут установлены лавочки, урны и фонари. По словам руководителя парка, первые результаты реконструкции можно будет увидеть в июле. Высадка деревьев планируется в сентябре. В городском парке появятся лиственные деревья: рябина, ольха, береза, пирамидальный тополь, из хвойных: лиственница, ель.

Негде спрятаться от жары: очень грустно и печально смотреть на облысевший парк после вырубки, признаются жители Бердска
Негде спрятаться от жары: очень грустно и печально смотреть на облысевший парк после вырубки, признаются жители Бердска
Негде спрятаться от жары: очень грустно и печально смотреть на облысевший парк после вырубки, признаются жители Бердска
Негде спрятаться от жары: очень грустно и печально смотреть на облысевший парк после вырубки, признаются жители Бердска
Негде спрятаться от жары: очень грустно и печально смотреть на облысевший парк после вырубки, признаются жители Бердска
Негде спрятаться от жары: очень грустно и печально смотреть на облысевший парк после вырубки, признаются жители Бердска
Негде спрятаться от жары: очень грустно и печально смотреть на облысевший парк после вырубки, признаются жители Бердска

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Вам грустно, что вырубают деревья в парке?

Аноним, 11 мая 2020 15:13
НВР:
Меняют шило на мыло? Одни тополя на другие не менее хрупкие тополя? Для чего? Для нового спила? Почему даже в планах нет Сосен? Сосны живут 400 лет и они не хрупкие в отличии от тополей? Мы не в Сибири живём? Где Сибирские Сосны? Мы не люди и недостойны лечить лёгкие в городском Сосновом парке?

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