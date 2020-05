Ешьте, что хотите: Национальный день свободы питания отмечается 11 мая в США

Для Америки ожирение является одной из серьезных проблем здоровья

Сегодня тот исключительный день, когда каждый житель США может устроить истинный праздник своему желудку, — Национальный день, когда можно есть то, что хочется, или, другими словами, «Ешьте, что хотите» (Eat What You Want Day). Этот неформальный праздник отмечается ежегодно 11 мая.

Точно не известно, кто и когда придумал отмечать этот день, по одной из версий основателем этого праздника разрешенного чревоугодия был Томас Рой (Thomas Roy), бывший радиоведущий, телеактер и соучредитель Wellcat Holidays & Herbs. Праздник стал известен именно как день, который совершенно не подходит для соблюдения каких-либо диет. Как раз наоборот — сегодня тот единственный день в году, когда можно нарушить все законы, принятые для поддержания (или приобретения) тонкой талии, и насладиться едой, которую вы действительно обожаете.

Сегодня тот день, когда можно не заглядывать в список запрещенной диетой еды, сегодня можно позволить себе лакомство или то блюдо, которое вы никогда не стали бы пробовать при обычных обстоятельствах.

не стоит рисковать своим здоровьем, самочувствием и настроением ради того, чтобы бросить вызов неизвестным деликатесам. Но, с другой стороны, именно в этот день следует помнить о том, чторади того, чтобы бросить вызов неизвестным деликатесам. У этого необычного праздника есть еще одна сторона. Например, многие американцы, в последние годы убежденно сидящие на различных диетах, считают, что такое противодиетное мероприятие только расхолаживает и расслабляет силу воли человека, борющегося с ожирением.

И такое мнение неслучайно: для Америки ожирение является одной из серьезных проблем здоровья. Последние 20 лет в США наблюдается буквально драматический рост числа людей, страдающих ожирением. Ожирение, как известно, является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и диабета.

Как известно, различные степени ожирения определяются индексом массы тела (Body Mass Index — BMI): цифры 25–29,99 говорят об избыточной массе тела (предожирении), 30–34,99 — об ожирении первой степени. По статистике 2009 года, только у жителей штата Колорадо BMI был меньше 20%, что свидетельствует о нормальном весе.

У жителей 33 штатов BMI был равен или превышал 25, а у жителей 9 из этих штатов (Алабама, Арканзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Оклахома, Теннесси и Западная Вирджиния) BMI был равен или превышал 30%.

Российский «ответ» американскому празднику — День отказа от излишеств в еде (День здорового питания), который отмечается ежегодно 2 июня.

Источник: calend.ru