Ешьте, что хотите: Национальный день свободы питания отмечается 11 мая в США

Сегодня тот день, когда можно не заглядывать в список запрещенной диетой еды, сегодня можно позволить себе лакомство или то блюдо, которое вы никогда не стали бы пробовать при обычных обстоятельствах.

Для Америки ожирение является одной из серьезных проблем здоровья

Сегодня тот исключительный день, когда каждый житель США может устроить истинный праздник своему желудку, — Национальный день, когда можно есть то, что хочется, или, другими словами, «Ешьте, что хотите» (Eat What You Want Day). Этот неформальный праздник отмечается ежегодно 11 мая.

Точно не известно, кто и когда придумал отмечать этот день, по одной из версий основателем этого праздника разрешенного чревоугодия был Томас Рой (Thomas Roy), бывший радиоведущий, телеактер и соучредитель Wellcat Holidays & Herbs. Праздник стал известен именно как день, который совершенно не подходит для соблюдения каких-либо диет. Как раз наоборот — сегодня тот единственный день в году, когда можно нарушить все законы, принятые для поддержания (или приобретения) тонкой талии, и насладиться едой, которую вы действительно обожаете.

Сегодня тот день, когда можно не заглядывать в список запрещенной диетой еды, сегодня можно позволить себе лакомство или то блюдо, которое вы никогда не стали бы пробовать при обычных обстоятельствах.

не стоит рисковать своим здоровьем, самочувствием и настроением ради того, чтобы бросить вызов неизвестным деликатесам. Но, с другой стороны, именно в этот день следует помнить о том, чторади того, чтобы бросить вызов неизвестным деликатесам. У этого необычного праздника есть еще одна сторона. Например, многие американцы, в последние годы убежденно сидящие на различных диетах, считают, что такое противодиетное мероприятие только расхолаживает и расслабляет силу воли человека, борющегося с ожирением.

И такое мнение неслучайно: для Америки ожирение является одной из серьезных проблем здоровья. Последние 20 лет в США наблюдается буквально драматический рост числа людей, страдающих ожирением. Ожирение, как известно, является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и диабета.

Как известно, различные степени ожирения определяются индексом массы тела (Body Mass Index — BMI): цифры 25–29,99 говорят об избыточной массе тела (предожирении), 30–34,99 — об ожирении первой степени. По статистике 2009 года, только у жителей штата Колорадо BMI был меньше 20%, что свидетельствует о нормальном весе.

У жителей 33 штатов BMI был равен или превышал 25, а у жителей 9 из этих штатов (Алабама, Арканзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Оклахома, Теннесси и Западная Вирджиния) BMI был равен или превышал 30%.

Российский «ответ» американскому празднику — День отказа от излишеств в еде (День здорового питания), который отмечается ежегодно 2 июня.

Источник: calend.ru