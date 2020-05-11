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Общество / Стиль жизни

Чудеса TikTokа: Сын нашел своего отца, которого потерял 10 лет назад по видео

14:14 11.05.2020 Фото: AsiaWire
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Это точно мой отец, я так долго его искал. Я узнал его по шраму на лбу. Он левша, и у него нет зубов. Он неграмотный и не говорит на мандарине. Ещё он соображает медленнее, чем все остальные.

Чудеса TikTokа: Сын нашел своего отца, которого потерял 10 лет назад по видео

Посмотрев видео, парень уверился, что это точно его отец

Об этом удивительном случае рассказал мужчина из Фуцзяня, Китай. Он почти отчаялся найти своего 71-летнего отца, который пропал ещё в 2011 году. Тогда сыну пришлось бросить работу и вплотную заняться поисками Лонь Дзямина, но все его усилия ни к чему не привели. И вот спустя почти десять лет знакомые переслали его жене видео из TikTok, посчитав, что дедушка в ролике очень напоминает Дзямина.

Посмотрев видео, парень уверился, что это точно его отец. На роликах тот предстал в неопрятном виде, грязный и заросший, в порванной одежде. Он ютился в полуразвалившемся домике где-то в горах. Автор роликов сообщил, что уже год он поддерживает дедушку, помогая ему чем может. Сын Дзямина сразу попытался связаться с владельцем аккаунта, но тот не ответил ни на одно сообщение.

Чудеса TikTokа: Сын нашел своего отца, которого потерял 10 лет назад по видеоЭто точно мой отец, я так долго его искал. Я узнал его по шраму на лбу. Он левша, и у него нет зубов. Он неграмотный и не говорит на мандарине. Ещё он соображает медленнее, чем все остальные. Я боюсь, что автор роликов его использует, чтобы набрать подписчиков

Сын Лонь Дзямина

Под роликами тиктокера начали появляться комментарии, в которых пользователи платформы требовали ответа для семьи дедушки. Хотя ранее владелец аккаунта заявлял, что у Дзямина нет детей и он совсем один. Теперь сын пенсионера хочет попросить помощи у администраторов платформы, намереваясь вернуть папу домой.

Источник: life.ru

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