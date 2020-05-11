Чудеса TikTokа: Сын нашел своего отца, которого потерял 10 лет назад по видео

Об этом удивительном случае рассказал мужчина из Фуцзяня, Китай. Он почти отчаялся найти своего 71-летнего отца, который пропал ещё в 2011 году. Тогда сыну пришлось бросить работу и вплотную заняться поисками Лонь Дзямина, но все его усилия ни к чему не привели. И вот спустя почти десять лет знакомые переслали его жене видео из TikTok, посчитав, что дедушка в ролике очень напоминает Дзямина.
Посмотрев видео, парень уверился, что это точно его отец. На роликах тот предстал в неопрятном виде, грязный и заросший, в порванной одежде. Он ютился в полуразвалившемся домике где-то в горах. Автор роликов сообщил, что уже год он поддерживает дедушку, помогая ему чем может. Сын Дзямина сразу попытался связаться с владельцем аккаунта, но тот не ответил ни на одно сообщение.
Это точно мой отец, я так долго его искал. Я узнал его по шраму на лбу. Он левша, и у него нет зубов. Он неграмотный и не говорит на мандарине. Ещё он соображает медленнее, чем все остальные. Я боюсь, что автор роликов его использует, чтобы набрать подписчиков
Сын Лонь Дзямина
Под роликами тиктокера начали появляться комментарии, в которых пользователи платформы требовали ответа для семьи дедушки. Хотя ранее владелец аккаунта заявлял, что у Дзямина нет детей и он совсем один. Теперь сын пенсионера хочет попросить помощи у администраторов платформы, намереваясь вернуть папу домой.
Источник: life.ru