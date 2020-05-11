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Примерно за 402 тысячи рублей превратиться в компост после смерти можно в Вашингтоне

14:06 11.05.2020 Фото: pxhere.com
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Первые эксперименты мы провели с телами шести добровольцев, которые согласились на это перед смертью. В компании уверены, что по мере роста интереса к вопросам экологии увеличится и спрос на «компостирование».

Примерно за 402 тысячи рублей превратиться в компост после смерти можно в Вашингтоне

В США из-за кремации в воздух выбрасывается более 354 тысяч тонн вредных веществ в год

Большинство людей после смерти ждёт захоронение или кремация. Но для тех, кто живёт в Вашингтоне, появился третий вариант — превратиться в компост. На фоне нехватки мест на кладбищах и урона, который наносят атмосфере крематории, эта опция приобретает всё большую популярность.

В США из-за кремации в воздух выбрасывается более 354 тысяч тонн вредных веществ в год. Прибавьте к этим цифрам сотни тысяч тонн древесины для гробов и миллионы литров бальзамирующих жидкостей, помещаемых под землю: всё это напоминает настоящую экологическую катастрофу.

Примерно за 402 тысячи рублей превратиться в компост после смерти можно в ВашингтонеВ среднем одна процедура кремации потребляет такое же количество энергии и наносит такой же вред атмосфере, как два израсходованных бака автомобильного топлива

Нора Менкин

Исполнительный директор Ассоциации ритуальных услуг (Сиэтл)

Американская компания Recompose в следующем году планирует стать первым в мире поставщиком альтернативных погребальных услуг. Её основательница, 43-летняя Катрина Спейд, возглавила борьбу за принятие закона о «наземном разложении». Примерно за $5,5 тысячи родственники умершего смогут превратить его тело в компост для удобрения почвы. Идея пришла в голову Катрине 13 лет назад, когда она размышляла о своей смерти.

Примерно за 402 тысячи рублей превратиться в компост после смерти можно в ВашингтонеКогда я умру, не должна ли я воздать должное планете, которая всю жизнь защищала и поддерживала меня? Это было бы логично и, кроме того, красиво

Катрина Спейд

Основатель и генеральный директор Recompose

 Исследования Спейд показывают, что из одного человеческого тела получается почти кубометр богатой питательными веществами почвы. Кроме того, на эту процедуру уходит в восемь раз меньше энергии, чем на кремацию, а о выбросах в атмосферу вообще можно забыть. Высадить в такую почву дерево можно уже спустя месяц с момента начала разложения тела. В основу метода лёг опыт, уже применяющийся в сельском хозяйстве. Катрину поддержали учёные, специализирующиеся в этой сфере.
Примерно за 402 тысячи рублей превратиться в компост после смерти можно в ВашингтонеМы помогали фермерам превращать в компост их мёртвый скот. Сначала мне казалось неправильным делать то же самое с людьми. Нашей целью было — доказать, что эта концепция имеет право на жизнь. Первые эксперименты мы провели с телами шести добровольцев, которые согласились на это перед смертью.

Линн Карпентер-Боггс

Тело умершего помещается в бочкообразный контейнер и укрывается слоем растительных материалов. Теплолюбивые микробы под воздействием углерода и азота начинают разлагать труп. Когда температура внутри камеры поднимается до 55 °C, контейнер переворачивают. В завершение получается смесь, похожая на компост. В ноябре планируется начать строительство колумбария Recompose площадью 1700 кв. м. В компании заявляют, что это будет первое в мире учреждение подобного типа. Внутри можно будет проводить церемонии прощания.

 Услуга вызвала живой интерес задолго до её запуска: на информационную рассылку Recompose уже подписались десятки тысяч людей. В компании уверены, что по мере роста интереса к вопросам экологии увеличится и спрос на «компостирование». Однако идею Спейд приняли на ура далеко не все. В частности, скептицизм проявили британские эксперты. По мнению Рози Инман-Кук, менеджера благотворительной организации «Центр естественной смерти», представленное решение пока далеко от реализации. «Я не поверю в это, пока не увижу своими глазами», — говорит она.
Источник: life.ru
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