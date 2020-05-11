Примерно за 402 тысячи рублей превратиться в компост после смерти можно в Вашингтоне

Первые эксперименты мы провели с телами шести добровольцев, которые согласились на это перед смертью. В компании уверены, что по мере роста интереса к вопросам экологии увеличится и спрос на «компостирование».

В США из-за кремации в воздух выбрасывается более 354 тысяч тонн вредных веществ в год Большинство людей после смерти ждёт захоронение или кремация. Но для тех, кто живёт в Вашингтоне, появился третий вариант — превратиться в компост. На фоне нехватки мест на кладбищах и урона, который наносят атмосфере крематории, эта опция приобретает всё большую популярность.

В США из-за кремации в воздух выбрасывается более 354 тысяч тонн вредных веществ в год. Прибавьте к этим цифрам сотни тысяч тонн древесины для гробов и миллионы литров бальзамирующих жидкостей, помещаемых под землю: всё это напоминает настоящую экологическую катастрофу.

В среднем одна процедура кремации потребляет такое же количество энергии и наносит такой же вред атмосфере, как два израсходованных бака автомобильного топлива Нора Менкин Исполнительный директор Ассоциации ритуальных услуг (Сиэтл) В среднем одна процедура кремации потребляет такое же количество энергии и наносит такой же вред атмосфере, как два израсходованных бака автомобильного топлива

Американская компания Recompose в следующем году планирует стать первым в мире поставщиком альтернативных погребальных услуг. Её основательница, 43-летняя Катрина Спейд, возглавила борьбу за принятие закона о «наземном разложении». Примерно за $5,5 тысячи родственники умершего смогут превратить его тело в компост для удобрения почвы. Идея пришла в голову Катрине 13 лет назад, когда она размышляла о своей смерти.

Когда я умру, не должна ли я воздать должное планете, которая всю жизнь защищала и поддерживала меня? Это было бы логично и, кроме того, красиво Катрина Спейд Основатель и генеральный директор Recompose Когда я умру, не должна ли я воздать должное планете, которая всю жизнь защищала и поддерживала меня? Это было бы логично и, кроме того, красиво

Исследования Спейд показывают, что из одного человеческого тела получается почти кубометр богатой питательными веществами почвы. Кроме того, на эту процедуру уходит в восемь раз меньше энергии, чем на кремацию, а о выбросах в атмосферу вообще можно забыть. Высадить в такую почву дерево можно уже спустя месяц с момента начала разложения тела. В основу метода лёг опыт, уже применяющийся в сельском хозяйстве. Катрину поддержали учёные, специализирующиеся в этой сфере.

Мы помогали фермерам превращать в компост их мёртвый скот. Сначала мне казалось неправильным делать то же самое с людьми. Нашей целью было — доказать, что эта концепция имеет право на жизнь. Первые эксперименты мы провели с телами шести добровольцев, которые согласились на это перед смертью. Линн Карпентер-Боггс Мы помогали фермерам превращать в компост их мёртвый скот. Сначала мне казалось неправильным делать то же самое с людьми. Нашей целью было — доказать, что эта концепция имеет право на жизнь. Первые эксперименты мы провели с телами шести добровольцев, которые согласились на это перед смертью.

Тело умершего помещается в бочкообразный контейнер и укрывается слоем растительных материалов. Теплолюбивые микробы под воздействием углерода и азота начинают разлагать труп. Когда температура внутри камеры поднимается до 55 °C, контейнер переворачивают. В завершение получается смесь, похожая на компост. В ноябре планируется начать строительство колумбария Recompose площадью 1700 кв. м. В компании заявляют, что это будет первое в мире учреждение подобного типа. Внутри можно будет проводить церемонии прощания.

Услуга вызвала живой интерес задолго до её запуска: на информационную рассылку Recompose уже подписались десятки тысяч людей. В компании уверены, что по мере роста интереса к вопросам экологии увеличится и спрос на «компостирование». Однако идею Спейд приняли на ура далеко не все. В частности, скептицизм проявили британские эксперты. По мнению Рози Инман-Кук, менеджера благотворительной организации «Центр естественной смерти», представленное решение пока далеко от реализации. «Я не поверю в это, пока не увижу своими глазами», — говорит она.