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Русская панк-рейв-группа Little Big с клипом на песню «Hypnodancer» попала в тренды YouTube в 26 странах мира

14:30 11.05.2020 Фото: скриншот видео
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Музыкальное видео на песню «Hypnodancer», в котором участники группы грабят казино благодаря «гипнотанцу», было опубликовано на официальном канале группы 8 мая и набрало более 12 миллионов просмотров.

Русская панк рейв группа Little Big с клипом на песню Hypnodancer попала в тренды YouTube в 26 странах мира
Видео занимает 13-е место на вкладке «В тренде» в российском YouTube

Клип группы Little Big на песню «Hypnodancer» попал в тренды YouTube в 26 странах мира, рассказали участники коллектива.
«Клип «Hypnodancer» попал в тренды YouTube 26 стран», — говорится в Instagram группы.

Музыкальное видео на песню «Hypnodancer», в котором участники группы грабят казино благодаря «гипнотанцу», было опубликовано на официальном канале группы 8 мая и набрало более 12 миллионов просмотров с момента опубликования, видео занимает 13-е место на вкладке «В тренде» в российском YouTube.

Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе Евровидение-2020, который отменен из-за коронавируса.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Достойно?

Аноним, 11 мая 2020 15:16
НВР:
Если у вас нет вкуса, слуха и голоса то это ваша любимая группа.

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