Русская панк-рейв-группа Little Big с клипом на песню «Hypnodancer» попала в тренды YouTube в 26 странах мира

Музыкальное видео на песню «Hypnodancer», в котором участники группы грабят казино благодаря «гипнотанцу», было опубликовано на официальном канале группы 8 мая и набрало более 12 миллионов просмотров.

Видео занимает 13-е место на вкладке «В тренде» в российском YouTube

Клип группы Little Big на песню «Hypnodancer» попал в тренды YouTube в 26 странах мира, рассказали участники коллектива.

«Клип «Hypnodancer» попал в тренды YouTube 26 стран», — говорится в Instagram группы.

Музыкальное видео на песню «Hypnodancer», в котором участники группы грабят казино благодаря «гипнотанцу», было опубликовано на официальном канале группы 8 мая и набрало более 12 миллионов просмотров с момента опубликования, видео занимает 13-е место на вкладке «В тренде» в российском YouTube.

Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе Евровидение-2020, который отменен из-за коронавируса.

Источник: РИА Новости