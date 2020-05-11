Есть повторная вспышка СOVID-19 в китайском Ухане? За сутки — 5 новых больных

«На текущий момент в городе продолжают предприниматься жесткие меры для борьбы с вирусом», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Уханя.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая предостерег граждан от любых зарубежных поездок

За прошедшие сутки в Ухане было зарегистрировано пять новых случаев заболевания.

Власти китайского города Ухань не допустят повторной волны нового коронавируса и сохранят жесткие меры эпидемиологического контроля для обеспечения всеобщей безопасности. Об этом сообщил в понедельник местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, комментируя возобновившийся рост числа заболевших за последние два дня.

«На текущий момент в городе продолжают предприниматься жесткие меры для борьбы с вирусом, < ...> мы решительно не допустим повторной волны эпидемии», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По его данным, за минувшие сутки в Ухане было зарегистрировано пять новых заболевших с коронавирусной инфекцией — жители в возрасте от 29 до 81 года, прежде относившиеся к категории зараженных без симптомов. «Мы продолжим предпринимать тщательно продуманные меры контроля для обеспечения нормальной ситуации», — сообщает администрация города.

Согласно официальной статистике, число больных в Ухане (административный центр провинции Хубэй), где в декабре 2019 года впервые был обнаружен коронавирус, составляет шесть человек. Всего в Хубэе на карантине под наблюдением врачей находятся 615 инфицированных, не имеющих симптомов.

Обстановка в Китае

Всего по стране за минувшие сутки китайские медики выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Семь из выявленных за прошедший день случаев — ввозные, остальные были обнаружены на северо-востоке страны и в провинции Хубэй.

Число пациентов с вызываемым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая за последние сутки сократилось на семь, до 141. За время распространения вируса в КНР зарегистрировано 1 690 заболевших, приехавших из-за границы, из них 1 591 уже выздоровел.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая предостерег граждан от любых зарубежных поездок, количество международных рейсов в страну максимально ограничено.

Согласно статистике, в Китае излечились 94,2% заразившихся, 24 человека выздоровели за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,9 тыс. Летальных исходов в Китае не наблюдается уже много дней. Официальный показатель смертности — 5,58% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

Уровень реагирования на риск распространения вируса в большинстве городов и провинций постоянно понижается. Активно ведется подготовка к заседаниям высшего законодательного и совещательного органов в конце мая. Повсюду сохраняются правила эпидемиологической безопасности, регламентирующие поведение в общественных местах. Национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания — на текущий момент их в Китае насчитывается 780, в том числе 12 случаев выявлено за минувший день.

Среди регионов континентальной части КНР уже не осталось ни одного, где число больных с коронавирусной инфекцией превышает 30 человек. По числу заболевших первое место занимает провинция Хэйлунцзян (28 инфицированных). На территории 16 из 31 административной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, их нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах число заразившихся, имеющих симптомы, колеблется от одного до примерно 20 человек.

По последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся около 5,5 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране всего три человека с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, только у девяти заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

Источник: ТАСС