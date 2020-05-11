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Общество / Похороны

Сын заживо схоронили парализованную бабушку. Ее выкопали живой через 3 дня

14:34 11.05.2020 Фото: Shaanxi Police
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Ма рассказал, что отвёз женщину на ближайшее кладбище, бросил её в пустующую могилу и засыпал землёй. После чего мужчина просто вернулся домой, не беспокоясь, что мать сможет выбраться. У старушки серьёзные проблемы со здоровьем, из-за чего у неё парализованы ноги.

Сын заживо схоронили парализованную бабушку. Ее выкопали живой через 3 дня

На допросе 58-летний мужчина по фамилии Ма признался в покушении на убийство

Пятого мая невестка старушки по фамилии Ванг сообщила об исчезновении свекрови. Женщина рассказала полиции, что накануне муж посадил мать в тележку и увёз в неизвестном направлении. Когда он вернулся, на вопрос, где старушка, ответил, что отправил её к родственникам. Но ситуация оказалась намного мрачнее. На допросе 58-летний мужчина по фамилии Ма признался в покушении на убийство.

Ма рассказал, что отвёз женщину на ближайшее кладбище, бросил её в пустующую могилу и засыпал землёй. После чего мужчина просто вернулся домой, не беспокоясь, что мать сможет выбраться. У старушки серьёзные проблемы со здоровьем, из-за чего у неё парализованы ноги.

Когда полицейские приехали спасать жертву покушения, они сразу услышали крики из-под земли. Откопав женщину, они тут же отправили её восстанавливаться в больницу. Сейчас здоровье старушки стабильно. Сына же уже задержали, и он ждёт, когда ему предъявят обвинения в покушении на убийство.

Источник: life.ru

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