Сын заживо схоронили парализованную бабушку. Ее выкопали живой через 3 дня

Ма рассказал, что отвёз женщину на ближайшее кладбище, бросил её в пустующую могилу и засыпал землёй. После чего мужчина просто вернулся домой, не беспокоясь, что мать сможет выбраться. У старушки серьёзные проблемы со здоровьем, из-за чего у неё парализованы ноги.

На допросе 58-летний мужчина по фамилии Ма признался в покушении на убийство Пятого мая невестка старушки по фамилии Ванг сообщила об исчезновении свекрови. Женщина рассказала полиции, что накануне муж посадил мать в тележку и увёз в неизвестном направлении. Когда он вернулся, на вопрос, где старушка, ответил, что отправил её к родственникам. Но ситуация оказалась намного мрачнее. На допросе 58-летний мужчина по фамилии Ма признался в покушении на убийство.

Ма рассказал, что отвёз женщину на ближайшее кладбище, бросил её в пустующую могилу и засыпал землёй. После чего мужчина просто вернулся домой, не беспокоясь, что мать сможет выбраться. У старушки серьёзные проблемы со здоровьем, из-за чего у неё парализованы ноги.