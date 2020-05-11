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Заговор от девяти напастей в день Девяти мучеников Кизических 12 мая 2020 года: Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях

14:28 11.05.2020 Фото: pxhere.com
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В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей.

Заговор от девяти напастей в день Девяти мучеников Кизических 12 мая 2020 года: Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях
По народным поверьям, Девять мучеников — день целителей

Девять целителей

Дата по старому стилю: 29 апреля.
В этот день церковь почитает память Девяти мучеников Кизических, в 3 веке проповедовавших христианство в городе Кизик в Малой Азии. Местные правители, бывшие язычниками, приказали их арестовать. Девять проповедников были подвергнуты пыткам и приняли мученическую смерть. Позже мощи святых были перенесены в храм, построенный в их честь, и стали почитаться как чудотворные.

По народным поверьям, Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей.

В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел». Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.

Девять мучеников считаются в народе также толкователями сновидений.

На Девять мучеников страда была в разгаре, но крестьяне думали не только о труде, но и о сохранении душевного здоровья. Поэтому старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков. По этому поводу говорили: «Без времени и без меры — будет грех на душе, а в теле — недуг».

Именины в этот день

Арсений, Артем, Василий, Иван, Федот, Фома

Источник: calend.ru
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