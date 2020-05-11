«Кто ее остановит?»: Сравнивший Меркель с Гитлером посол Мальты в Финляндии подал в отставку

Министр иностранных дел Эварист Бартоло подтвердил изданию, что Табона ушел с поста. Глава МИД также добавил, что в посольство Германии будет отправлено извинение за «неуважительную» публикацию.

Лидер мальтийской оппозиции Адриан Делия заявил, что публикация Табоны в Facebook не соответствует уровню посла

Посол Мальты в Финляндии Майкл Заммит Табона подал в отставку после того, как сравнил канцлера Германии Ангелу Меркель с Адольфом Гитлером, сообщает издание Times of Malta.

В пятницу 8 мая, когда праздновалось 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе, Заммит Табона разместил публикацию в соцсети Facebook, в которой написал: «75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она воплотила в жизнь мечту Гитлера о контроле над Европой».

Министр иностранных дел Эварист Бартоло подтвердил изданию, что Табона ушел с поста. Глава МИД также добавил, что в посольство Германии будет отправлено извинение за «неуважительную» публикацию.



Позже министерство иностранных дел заявило, что комментарии Заммита Табоны в адрес Меркель не отражают дружбу и взаимное уважение между Мальтой и Германией. «В этой связи министр Бартоло подтверждает приверженность правительства Мальты делу упрочения крепких и давних двусторонних отношений между странами», — заявили в ведомстве.

Публикация Заммита Табоны вызвала возмущение и осуждение в дипломатических и политических кругах страны, отмечает газета.

Лидер мальтийской оппозиции Адриан Делия заявил, что публикация Табоны в Facebook не соответствует уровню посла. Он подчеркнул, что канцлер Германии всегда поддерживала Мальту по различным вопросам, всегда была источником стабильности в Европе и борцом за демократию, которую ни в коем случае нельзя сравнивать со сторонниками идей ультраправых.

Источник: РИА Новости