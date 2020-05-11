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В России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Всего 221 344 случая на 11 мая

14:50 11.05.2020 Фото: pexels.com
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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 11 мая. В числе зарегистрированных как контактные случаи, так и без клинических проявлений – 5417 (46,5%).

В России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID 19 за сутки. Всего 221 344 случая на 11 мая
Коронавирус выявлен у 221 344 жителя России
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID 19 за сутки. Всего 221 344 случая на 11 мая

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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 11 мая.

За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5417 (46,5%).

Нарастающим итогом выявлено 221 344 случая (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5495 человек:

Москва – 4032
Республика Дагестан – 196
Московская область – 153
Республика Татарстан – 100

Пензенская область – 52
Республика Чувашия – 50
Оренбургская область – 47
Краснодарский край – 40
Брянская область – 36
Ярославская область – 36
Тульская область – 33
Республика Коми – 33
Нижегородская область – 33
Республика Марий Эл – 29
Тверская область – 28
Ленинградская область – 27
Кировская область – 27
Калужская область – 26
Республика Калмыкия – 24
Кабардино-Балкарская Республика – 24
Чеченская Республика – 23
Республика Мордовия – 21
Мурманская область – 21
Волгоградская область – 20
Алтайский край – 20
Приморский край – 20
Хабаровский край – 20
Калининградская область – 19
Ростовская область – 19
Республика Ингушетия – 15
Тамбовская область – 14
Челябинская область – 14
Республика Саха (Якутия) – 14
Свердловская область – 13
Ставропольский край – 12
Ямало-Ненецкий автономный округ – 12
Республика Бурятия – 11
Воронежская область – 10
Магаданская область – 10
Смоленская область – 10
Пермский край – 10
Рязанская область – 9
Самарская область – 9
Орловская область – 8
Костромская область – 8
Ульяновская область – 7
Тюменская область – 7
Липецкая область – 7
Санкт-Петербург – 7
Кемеровская область – 7
Новосибирская область – 7
Архангельская область – 7
Вологодская область – 6
Новгородская область – 6
Иркутская область – 5
Ханты-Мансийский АО – 5
Еврейская автономная область – 5
Астраханская область – 4
Омская область – 4
Забайкальский край – 4
Саратовская область – 4
Ивановская область – 3
Курская область – 3
Республика Карелия – 3
Курганская область – 2
Псковская область – 1
Республика Алтай – 1
Красноярский край – 1
Камчатский край – 1

За весь период выписан по выздоровлению 39 801 человек.

За сутки подтверждено 94 летальных случая с коронавирусом:

Москва – 56
Московская область – 14
Брянская область – 5

Санкт-Петербург – 3
Республика Дагестан – 2
Нижегородская область – 2
Пензенская область – 2
Ивановская область – 1
Республика Коми – 1
Ростовская область – 1
Удмуртская Республика – 1
Кировская область – 1
Саратовская область – 1
Красноярский край – 1
Кемеровская область – 1
Омская область – 1
Томская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 2009 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 5,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 188,3 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 247 тыс.842 человека.

Источник: https://стопкоронавирус.рф/

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