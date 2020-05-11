В России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Всего 221 344 случая на 11 мая

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 11 мая. В числе зарегистрированных как контактные случаи, так и без клинических проявлений – 5417 (46,5%).

Коронавирус выявлен у 221 344 жителя России

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 11 мая.

За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5417 (46,5%).

Нарастающим итогом выявлено 221 344 случая (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5495 человек:

Москва – 4032

Республика Дагестан – 196

Московская область – 153

Республика Татарстан – 100



Пензенская область – 52Республика Чувашия – 50Оренбургская область – 47Краснодарский край – 40Брянская область – 36Ярославская область – 36Тульская область – 33Республика Коми – 33Нижегородская область – 33Республика Марий Эл – 29Тверская область – 28Ленинградская область – 27Кировская область – 27Калужская область – 26Республика Калмыкия – 24Кабардино-Балкарская Республика – 24Чеченская Республика – 23Республика Мордовия – 21Мурманская область – 21Волгоградская область – 20Алтайский край – 20Приморский край – 20Хабаровский край – 20Калининградская область – 19Ростовская область – 19Республика Ингушетия – 15Тамбовская область – 14Челябинская область – 14Республика Саха (Якутия) – 14Свердловская область – 13Ставропольский край – 12Ямало-Ненецкий автономный округ – 12Республика Бурятия – 11Воронежская область – 10Магаданская область – 10Смоленская область – 10Пермский край – 10Рязанская область – 9Самарская область – 9Орловская область – 8Костромская область – 8Ульяновская область – 7Тюменская область – 7Липецкая область – 7Санкт-Петербург – 7Кемеровская область – 7Новосибирская область – 7Архангельская область – 7Вологодская область – 6Новгородская область – 6Иркутская область – 5Ханты-Мансийский АО – 5Еврейская автономная область – 5Астраханская область – 4Омская область – 4Забайкальский край – 4Саратовская область – 4Ивановская область – 3Курская область – 3Республика Карелия – 3Курганская область – 2Псковская область – 1Республика Алтай – 1Красноярский край – 1Камчатский край – 1

За весь период выписан по выздоровлению 39 801 человек.

За сутки подтверждено 94 летальных случая с коронавирусом:

Москва – 56

Московская область – 14

Брянская область – 5



Санкт-Петербург – 3Республика Дагестан – 2Нижегородская область – 2Пензенская область – 2Ивановская область – 1Республика Коми – 1Ростовская область – 1Удмуртская Республика – 1Кировская область – 1Саратовская область – 1Красноярский край – 1Кемеровская область – 1Омская область – 1Томская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 2009 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 5,6 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 188,3 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 247 тыс.842 человека.

Источник: https://стопкоронавирус.рф/