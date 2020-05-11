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Изверги: Кот с откушенными лапами и разорванным брюхом найден возле остановки на улице Киевской в Искитиме

17:15 11.05.2020 Фото: группа "Подслушано Искитим" во Вконтакте
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Подписчики сообщества «Подслушано в Искитиме» нашли животное без задних лап на земле и опубликовали пост с просьбой о помощи в соцсетях. Спустя 3 часа кота забрали зоозащитники, но не смогли ему помочь.

Изверги: Кот с откушенными лапами и разорванным брюхом найден возле остановки на улице Киевской в Искитиме
Животное не удалось спасти

Трагедия с домашним котом случилась на улице Киевской в Искитиме, недалеко от автобусной остановки. Подписчики сообщества «Подслушано в Искитиме» нашли животное без задних лап на земле и опубликовали пост с просьбой о помощи в соцсетях. Спустя 3 часа кота забрали зоозащитники, но не смогли ему помочь.

Волонтеры отвезли животное в ветклинику. У кота не было задних лап, было разорвано брюхо: предположительно, травмы появились после укуса. Ветеринары пытались его спасти, но безуспешно: за сутки началось заражение крови.

— Место, где находился кот, мы нашли по остаткам корма на земле. Простите меня за грубость, но какой недоумок кормил половину кота и на что надеялся? Надо было хватать животное и везти на эвтаназию, чтоб не мучался. Вместо этого кота перенесли в тенек, видимо, чтобы он там отлежался, отрастил лапы, — негодует зоозащитница Татьяна Иванова, — Прости нас, хвостик.

Источник: Весь Искитим

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От редакции

Его можно было бы спасти?

Шок, 11 мая 2020 17:45
Натерпелся котейка. Хоть бы здесь отписались чтоли, чтобы время было спасти...

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