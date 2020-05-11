«Он бил тарелки о мою голову, душил и пинал, когда я уже потеряла сознание»: О жизни с кухонным бойцом спустя 11 лет рассказала Лариса из Бердска

Сегодня бердчанка счастлива в браке с другим мужчиной. От того, который ломал ей челюсть, запирал в квартире, угрожал смертью родных в случае побега, она все-таки сбежала. Девушка просит не молчать и сообщать правоохранителям о домашнем насилии.

Каждый день женщины страдают от домашнего насилия

— До сих пор вспоминаю ту ночь и не могут понять, почему я не ушла сразу. Ведь предпосылки к этому были, — делится в откровенной беседе с «Курьер. Среда. Бердск» жительница Бердска Лариса. Девушка решилась рассказать свою историю «больной» любви, и как она чуть не погибла от рук своего мужчины, спустя 11 лет после расставания с тираном.

Мне было 19, а ему 30

Мы познакомились в 2009 году. Я хорошо помню этот вечер: лето, ночь, 4 курс университета, конец сессии. Мы тогда искали с подругой такси, а 10 лет назад еще не было популярных агрегаторов, поэтому решили «проголосовать» прямо на дороге.

Остановилась вишневая «девятка». За рулем сидел обаятельный мужчина. Денег за поездку он не просил. А вот мой номер телефона взять решил. На следующий день он позвонил мне и тут все завязалось. Как-то быстро мы перестали встречаться, а начали практически сразу жить вместе. Меня даже не смущало, что он в разводе с тремя женщинами, и у каждой из них есть от него ребенок. И все было хорошо, пока не начались первые звоночки.

Прыжок в ад

Будешь работать уборщицей, — именно так заявила моя мама, когда узнала, что меня отчисляют с 4 курса университета. Это сегодня я понимаю, сколько ошибок сделала в своей жизни. Но 13 лет назад я была уверена, что понимаю себя лучше, чем кто-либо другой. Именно тогда я решила, что никогда не вернусь в свой родной город к маме. Я решила остаться с ним. И вот тут началось все самое страшное. Сначала он дал мне пощечину, потому что я сварила «невкусный» суп. Потом он ударил меня по голове из-за моей страницы в соцсетях. А в один вечер он меня так избил, что я с трудом вставала с постели. У меня болели ребра, все косточки, челюсть. Он брал меня за голову и бил об стену, разбивал тарелку о мою голову, тушил окурки, прыгал по мне.

Я кричала и звала о помощи, но меня никто не слышал. Я теряла сознание от ударов, приходила в себя и снова теряла сознание. Все это время он меня пинал. Он был пьяный. Забрал телефон и закрыл в квартире. Я даже не могла обратиться за помощью в больницу. Так и сидела три недели в квартире.

Честно говоря, я не помню, что послужило поводом для избиения в тот раз. Впрочем, как и во все другие разы. Не нужно было ничего делать специально, он всегда находил повод ударить и унизить меня. Ему это доставляло удовольствие. Теперь я это понимаю.

В тот первый раз, я не могла есть и говорить три дня. Мне было страшно подходить к зеркалу. Да, я знаю, что у женщины всегда есть выбор — уйти. Но куда идти? Особенно с таким лицом. Моя семья до сих пор не знает, что со мной происходило. Когда он душил меня в очередной раз, сказал, что найдет меня, где бы я ни была. Меня, сестру, маму, отца и всем за меня отомстит. Я боялась и жила в страхе каждый день, вместо того, чтобы бежать от него без оглядки.

Побег из ада

После того первого раза я простила его. И на какое-то время в наших отношениях был штиль. Я даже подумала, что он действительно раскаивается и теперь мы будем жить по-другому. Но это оказалось не так. Спустя полгода история повторилась. Только в этот раз он приставил к моему горлу нож. А утром я не могла себя увидеть — мое лицо было в синяках, с заплывшими глазами, распухшими губами от ударов. Я смотрела на себя в зеркало и плакала. Я с ним прожила чуть больше года. Когда мое лицо зажило, я собрала вещи и сбежала. Уехала жить в другой город. Я больше никогда не видела его. Но иногда мне страшно о мысли, что я могу его случайно встретить на улице. Хотя, надеюсь, что его очередная женщина оказалась храбрее и упекла его за решетку.

Об этом промежутке моей жизни мало кто знает. Не знает до сих пор и моя семья. Сейчас я замужем. Счастлива. Чувствую себя под защитой и не боюсь, что прилетит кулак в лицо за «косой» взгляд. У меня растет дочь и мне безумно страшно, что когда-нибудь моя маленькая девочка встретит на своем пути вот такое чудовище. Ей всего три года, но я уже говорю с ней о разных вещах. Хочу, чтобы моя малышка знала, какие бывают люди. А самое главное, что не нужно бояться говорить, что с тобой происходит родным, правоохранительным органам. Это на кухне такие «мужчины» бойцы. Они могут обижать только тех, кто слабее их физически.

Как бороться с тиранами?

Министерство внутренних дел отказалось от идеи ужесточать административную ответственность за побои. По этой же статье Кодекса об административных правонарушениях квалифицируется домашнее насилие. Действующие санкции достаточны, считают в ведомстве. МВД совместно с Минюстом рассмотрели вопрос об ужесточении наказания. Предлагалось назначать вместо штрафа административный арест. Но такие изменения признаны нецелесообразными, «поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной», — пояснила пресслужба МВД в ответе на запрос ТАСС.

УК РФ Статья 116. Побои

Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, — наказываются обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.