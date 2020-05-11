Новосибирская область перешла с 20 на 28 место по количеству зараженных COVID-19. Список регионов с больными в России

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 656 в 84 регионах.
Распределение по субъектам
1. Москва — 6169
2. Московская область — 1079
3. Санкт-Петербург — 307
4. Нижегородская область — 291
5. Смоленская область — 164
6. Республика Дагестан — 119
7. Свердловская область — 108
8. Калужская область — 98
9. Краснодарский край — 98
10. Рязанская область — 96
11. Саратовская область — 92
12. Белгородская область — 91
13. Тамбовская область — 91
14. Республика Татарстан — 90
15. Ростовская область — 88
16. Тульская область — 86
17. Ивановская область — 85
18. Ханты-Мансийский АО — 84
19. Кабардино-Балкарская Республика — 80
20. Ярославская область — 78
21. Владимирская область — 77
22. Челябинская область — 77
23. Республика Башкортостан — 76
24. Чувашская Республика — 76
25. Курская область — 74
26. Брянская область — 73
27. Республика Северная Осетия — 72
28. Новосибирская область — 71
29. Томская область — 69
30. Ленинградская область — 66
31. Самарская область — 66
32. Орловская область — 64
33. Ямало-Ненецкий АО — 62
34. Красноярский край — 58
35. Воронежская область — 51
36. Приморский край — 51
37. Республика Бурятия — 50
38. Волгоградская область — 49
39. Оренбургская область — 49
40. Липецкая область — 48
41. Республика Ингушетия — 46
42. Мурманская область — 45
43. Республика Мордовия — 42
44. Ульяновская область — 41
45. Республика Хакасия — 41
46. Республика Саха (Якутия) — 41
47. Калининградская область — 40
48. Забайкальский край — 39
49. Хабаровский край — 39
50. Пензенская область — 38
51. Алтайский край — 38
52. Ставропольский край — 34
53. Астраханская область — 33
54. Архангельская область — 32
55. Тверская область — 31
56. Тюменская область — 29
57. Чеченская Республика — 28
58. Кировская область — 28
59. Республика Марий Эл — 25
60. Иркутская область — 24
61. Омская область — 23
62. Республика Коми — 21
63. Республика Калмыкия — 21
64. Удмуртская Республика — 19
65. Кемеровская область — 18
66. Новгородская область — 17
67. Республика Адыгея — 17
68. Костромская область — 15
69. Псковская область — 15
70. Республика Карелия — 12
71. Вологодская область — 12
72. Карачаево-Черкесская Республика — 12
73. Республика Тыва — 12
74. Амурская область — 12
75. Пермский край — 10
76. Камчатский край — 8
77. Курганская область — 6
78. Еврейская АО — 6
79. Республика Крым — 4
80. Севастополь — 4
81. Республика Алтай — 2
82. Ненецкий АО — 1
83. Сахалинская область — 1
84. Чукотский АО — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 221 344 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписан по выздоровлению 39 801 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Источник: Роспотребнадзор