Новосибирская область перешла с 20 на 28 место по количеству зараженных COVID-19. Список регионов с больными в России

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение.

Богатые россияне начали оборудовать для себя персональные VIP-реанимации на случай коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 656 в 84 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва — 6169

2. Московская область — 1079

3. Санкт-Петербург — 307

4. Нижегородская область — 291

5. Смоленская область — 164

6. Республика Дагестан — 119

7. Свердловская область — 108

8. Калужская область — 98

9. Краснодарский край — 98

10. Рязанская область — 96

11. Саратовская область — 92

12. Белгородская область — 91

13. Тамбовская область — 91

14. Республика Татарстан — 90

15. Ростовская область — 88

16. Тульская область — 86

17. Ивановская область — 85

18. Ханты-Мансийский АО — 84

19. Кабардино-Балкарская Республика — 80

20. Ярославская область — 78

21. Владимирская область — 77

22. Челябинская область — 77

23. Республика Башкортостан — 76

24. Чувашская Республика — 76

25. Курская область — 74

26. Брянская область — 73

27. Республика Северная Осетия — 72

28. Новосибирская область — 71

29. Томская область — 69

30. Ленинградская область — 66

31. Самарская область — 66

32. Орловская область — 64

33. Ямало-Ненецкий АО — 62

34. Красноярский край — 58

35. Воронежская область — 51

36. Приморский край — 51

37. Республика Бурятия — 50

38. Волгоградская область — 49

39. Оренбургская область — 49

40. Липецкая область — 48

41. Республика Ингушетия — 46

42. Мурманская область — 45

43. Республика Мордовия — 42

44. Ульяновская область — 41

45. Республика Хакасия — 41

46. Республика Саха (Якутия) — 41

47. Калининградская область — 40

48. Забайкальский край — 39

49. Хабаровский край — 39

50. Пензенская область — 38

51. Алтайский край — 38

52. Ставропольский край — 34

53. Астраханская область — 33

54. Архангельская область — 32

55. Тверская область — 31

56. Тюменская область — 29

57. Чеченская Республика — 28

58. Кировская область — 28

59. Республика Марий Эл — 25

60. Иркутская область — 24

61. Омская область — 23

62. Республика Коми — 21

63. Республика Калмыкия — 21

64. Удмуртская Республика — 19

65. Кемеровская область — 18

66. Новгородская область — 17

67. Республика Адыгея — 17

68. Костромская область — 15

69. Псковская область — 15

70. Республика Карелия — 12

71. Вологодская область — 12

72. Карачаево-Черкесская Республика — 12

73. Республика Тыва — 12

74. Амурская область — 12

75. Пермский край — 10

76. Камчатский край — 8

77. Курганская область — 6

78. Еврейская АО — 6

79. Республика Крым — 4

80. Севастополь — 4

81. Республика Алтай — 2

82. Ненецкий АО — 1

83. Сахалинская область — 1

84. Чукотский АО — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 221 344 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписан по выздоровлению 39 801 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Источник: Роспотребнадзор