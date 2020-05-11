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Доход в 1,9 млн рублей задекларировал за 2019 год прокурор Бердска Роман Сивак

16:45 11.05.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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А вот доход прокурора Чановского района за 2019 год «переплюнул» даже доход генпрокурора РФ. Он составил 5 616 000 рублей. Доход Романа Сивака вырос на 344 000 рублей. У него, по сравнению с его областными коллегами, весьма скромная декларация.

Доход в 1,9 млн рублей задекларировал за 2019 год прокурор Бердска Роман Сивак
Прокурор Бердска Роман Сивак, как и его помощники, регулярно мониторят СМИ и инициируют проверки по публикациям

Раскрыла сведения о доходах, расходах и имуществе за 2019 год прокуратура Новосибирской области 8 мая. Согласно декларации, доход прокурора Бердска Романа Сивака за прошлый год составил более 1 900 000 рублей. В сравнении с прошлым годом, доход Романа Андреевича вырос за год на 344 000 рублей.

У прокурора Бердска в общей собственности с супругой квартира площадью в 85 квадратных метров, а также автомобиль Subaru Forester. У остальных членов семьи Романа Сивака доходов нет. Кроме того, в 2019 году у Романа Андреевича в собственности появился земельный участок площадью 808 квадратных метров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», доход прокурора Новосибирской области Якова Хорошева составил 6 252 000 рублей. При этом в прошлом году доход главного прокурора региона составлял 3 390 000 рублей. Исходя из деклараций о доходах прокуроров Новосибирской области продекларировали годовой доход в сумме не более 2 800 000 рублей.

Однако доход прокурора Чановского района Сергея Федосихина выделяется из всех – за 2019 год он составил 5 616 000 рублей. За один год доход районного прокурора увеличился почти на 4 000 000 рублей.

Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев продекларировал доход в сумме 1 800 000 рублей. И эти цифры подросли — в 2019 году его доход составлял 1 500 000 рублей. Стоит отметить, что генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов показал свой годовой доход в размере 4 931 000 рублей.

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