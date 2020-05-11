Обратится к нации лидер России Путин 11 мая

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах по поддержке граждан и экономики.
Речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах по поддержке граждан и экономики.
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах по поддержке граждан и экономики.
От редакции
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