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Обратится к нации лидер России Путин 11 мая

17:40 11.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах по поддержке граждан и экономики.

Обратится к нации лидер России Путин 11 мая
Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Обратится к нации лидер России Путин 11 мая

Обратится к нации лидер России Путин 11 маяНовосибирская область перешла с 20 на 28 место по количеству зараженных COVID-19. Список регионов с больными в РоссииЕщё 1087 новостей

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах по поддержке граждан и экономики.

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