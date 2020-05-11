Разыскивает сведения о работавшей на Бердском радиозаводе после войны Ольге Столбовой жительница Минеральных Вод

Ольге Мингалиевой удалось получить из Владивостока трудовую книжку своей тети Оли. В 1946 года она устроилась на БРЗ, в том же году у нее родился сын. Ольга Столбова пропала примерно в 1934 году. Что с ней было дальше, подсказала трудовая книжка.

В 1946 году Ольга Столбова начала работать на Бердском радиозаводе

Жительница Минеральных Вод, что в Ставропольском крае, Ольга Мингалиева ищет сведения о своей родственнице, которая сразу после войны работала на Бердском радиозаводе. Во всяком случае, в ее трудовой книжке, которую удалось отыскать во Владивостоке, стоит запись о том, что Ольга Матвеевна Столбова 1918 года рождения 6 октября 1946 года переведена на БРЗ и зачислена рабочей. Ровно через 3 года, день в день, она уволилась с радиозавода по собственному желанию, успев поработать штамповщицей, кубовщицей, разнорабочей, ученицей сварщицы.

Примечательно, что до поступления на БРЗ у Ольги Матвеевны был подтвержденный трудовой стаж 2 года и 9 месяцев и 3 года записаны «со слов». При этом общий стаж считается 5 лет и 9 месяцев. Судя по всему, Столбова до приезда в Бердск проработала всю войну. Но где, как жила, что с ней было дальше, ее племянница сейчас и хочет узнать.

— Меня назвали в честь Ольги Матвеевны, старшей сестры моей мамы, которая родилась в 1934 году. Столбова — это ее девичья фамилия. Бабушка, вероятно, умерла при родах. И все заботы о детях, а было еще два брата, легли на 16-летнюю Ольгу. Мой дедушка, то есть их отец, был военным, и семья все время переезжала из города в город. И как-то в районе Тобольска Оля пропала. Как рассказал дед, ей надоело сидеть с маленькими ребятишками, она собралась и куда-то уехала, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Александровна.

Сейчас она очень сожалеет о том, что не выпытала все детали у дедушки, пока он был жив. Но, говорит, в 19 лет ей было не до этого. А в последние годы начала интересоваться историей своей семьи, «разбросала в интернете» информацию о розыске Ольги Матвеевны Столбовой или каких-либо сведений о ней.

— В 2014 году мне пришел ответ. Молодой человек написал из Владивостока. Он оказался внуком Ольги Матвеевны. У моего двоюродного брата родилось четверо детей, и младший Сережа живет во Владивостоке, — поведала Ольга Мингалиева.

Она выслала племяннику фотографии, документы в доказательство того, что они родственники, стали изредка общаться. Но он просил не разыскивать Ольгу Матвеевну. Почему, выяснить так и удалось: может быть, случилась ссора, конфликт. Тем более, что дедушка был всегда обижен на свою старшую дочь, которая сбежала в тот момент, когда дети были совсем маленькие.

— Дед говорил, что ей очень нравилась геология и она хотела уехать в Свердловск учиться в ПТУ. И больше ничего о ней известно, — отметила Ольга Александровна.

Как бы то ни было, она очень просила Сергея найти и выслать ей хоть какие-нибудь документы или фотографии, относящиеся к тете Оле. Сидя в самоизоляции, к 9 мая Ольга Александровна решила написать родословную своей семьи — создать генеалогическое древо.

— Многие родственники умерли, дедушка воевал, мой старший дядя воевал. Ольга Матвеевна умерла в 1998 году, у нее уже были внуки. После всех разбросало по разным городам. И вот Сергей откликнулся — нашел трудовую книжку. А когда я ее стала рассматривать, то увидела запись о стаже до поступления на Бердский радиозавод. Я бы хотела узнать, где она трудилась во время войны, откуда они приехала в Бердск. Дело в том, что в 1 июля 1946 года она родила сына, единственного. Я хочу узнать, где она работала и жила почти 6 лет до поступления на БРЗ. Мне это важно, потому что от этого можно двигаться дальше, — отметила Ольга Мингалиева. Она надеется, что собрать сведения об Ольге Матвеевне Столбовой можно в музеях, архивах, воспоминаниях.

Факт

БРЗ создали на базе эвакуированного в 1941 году в Бердск военного завода из Харькова. Постановлением советского правительства от 10 июля 1946 года был организован Бердский радиозавод. 14 октября того же года предприятию присвоено наименование Государственного союзного бердского радиозавода. Именно эта дата считается днем рождения БРЗ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Одновременно Ольга Мингалиева ищет информацию о своих родных со стороны деда и о его молодых годах. По ее словам, Матвей Михайлович Столбов воевал еще в Первую мировую войну, потом в Империалистическую, затем на стороне Красной армии:

— В материалах по Гражданской войне я нашла фамилию Столбов, но без инициалов и званий. Он сам вятский. И после Гражданской, стал кадровым военным. Вернулся в свое село (сейчас оно не существует), женился там на бабушке Евдокии Ивановне (девичью фамилию не знаю). Я родилась в городе Ишиме Тюменской области. Но братья и сестра моей мамы родились в разных местах — по Сибири, где служил дед.

«Курьер. Среда. Бердск» попробует помочь Ольга Мингалиевой из Минеральных Вод. Если у вас есть какие-то сведения об Ольге Матвеевне Столбовой, звоните в редакцию по тел. 3-00-10, 953-878-90-10.