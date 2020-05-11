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Как свет далеких галактик проходит сквозь темную материю во Вселенной, показывает NASA

17:51 11.05.2020 Фото: NASA
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Хотя астрономы не могут видеть темную материю, они могут обнаружить ее влияние, наблюдая, как гравитация массивных скоплений галактик, изгибает и искажает свет более отдаленных галактик, расположенных позади скопления.

Как свет далеких галактик проходит сквозь темную материю во Вселенной, показывает NASA
Как видно на этом изображении, большие скопления галактик содержат как темную, так и нормальную материю

Темная материя, хотя и невидима, составляет большую часть массы вселенной и создает ее основную структуру. Гравитация темной материи заставляет обычную материю (газ и пыль) собираться и накапливаться в звезды и галактики. Хотя астрономы не могут видеть темную материю, они могут обнаружить ее влияние, наблюдая, как гравитация массивных скоплений галактик, которые содержат темную материю, изгибает и искажает свет более отдаленных галактик, расположенных позади скопления, пишет NASA.

Как видно на этом изображении, большие скопления галактик содержат как темную, так и нормальную материю. Огромная сила тяжести всего этого материала деформирует пространство вокруг кластера, вызывая искажение и увеличение света от объектов, расположенных за кластером. Это явление называется гравитационным линзированием. Этот эскиз показывает пути света из далекой галактики, которая гравитационно линзируется кластером переднего плана.

В 1609 году ученый-провидец Галилео Галилей повернул недавно изобретенное оптическое устройство своего времени — телескоп — чтобы увидеть небеса. Спустя почти четыре столетия, запуск космического телескопа Хаббла НАСА на борту космического челнока Discovery в 1990 году начал очередную революцию в астрономии. Разработанная в качестве партнерства между космической программой США и Европейским космическим агентством, Хаббл вращается на 340 милях над поверхностью Земли.

Наряду с фотографиями телескопа и астронавтов, которые запустили и обслуживали его во время шести миссий космического челнока, некоторые памятные научные изображения стали культурными символами. Они регулярно появляются на обложках книг, музыкальных альбомов, одежды, телешоу, фильмов и даже церковных витражей.

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