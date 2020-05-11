Постановление Травникова: Что разрешил делать в самоизоляцию с 12 мая губернатор Новосибирской области? И в Бердске

Можно заниматься спортом на улице, ходить на рынок, посещать кладбища, гулять с детьми. Вместе с тем в регионе сохраняется масочный режим, а дистанционное обучение школьников продлено до конца учебного года.

Губернатор Андрей Травников продлил режим самоизоляции, но сделал послабления

В Новосибирской области продлён режим самоизоляции параллельно с введением ряда смягчающих мер. Соответствующее постановление подписал в понедельник глава региона Андрей Травников.

В населенных пунктах Новосибирской области — кроме областного центра — возобновят работу продовольственные рынки, а жители региона смогут заниматься физкультурой и спортом на улице – при соблюдении социального дистанцирования. Во время брифинга 11 мая Губернатор озвучил решения по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, которые начнут действовать на территории региона уже с завтрашнего дня — 12 мая.

«Самая главная мера для предотвращения распространения заболевания COVID-19 – это соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических мер. В связи с этим принято решение о продлении на территории Новосибирской области режима самоизоляции на весь период действия в регионе режима повышенной готовности», — заявил Андрей Травников.

Продолжают действовать ограничения деятельности отдельных предприятий, организаций в том режиме, который действовал до сегодняшнего дня. Режим дистанционного обучения в Новосибирских школах и среднепрофессиональных образовательных учреждениях продлен до окончания учебного года 2019-2020 гг.

Параллельно с этим был принят ряд решений по смягчению режима самоизоляции как для жителей региона, так и для некоторых организаций. Так, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, новосибирцам с 12 мая будут разрешены занятия спортом, физкультурой на улице в количестве не более двух человек и при соблюдении социального дистанцирования. Разрешаются прогулки – без посещения общественных мест, детских площадок – группам не более двух человек или членам семьи, которые проживают по одному адресу.

С 12 мая в регионе будет разрешено посещение кладбищ. На всей территории региона – за исключением Новосибирска – возобновят деятельность продовольственные рынки.

«В отношении подобных торговых объектов в Новосибирске решение о возобновлении деятельности прорабатывается. Мы готовы будем его принять в ближайшие дни — после согласования тех санитарных мер, которые необходимо будет дополнительно реализовать на территории рынков в Новосибирске», — уточнил Андрей Травников. Кроме того, в ближайшее время может быть принято решение и о возобновлении деятельности других торговых объектов, в частности, объектов торговли непродовольственными товарами.

«Мы не обозначаем конкретную дату, а будем принимать решения оперативно, по мере развития эпидемиологической ситуации: и по отмене режима повышенной готовности, и по отмене режима самоизоляции. То же самое касается и возобновления деятельности бизнеса по отдельным направлениям: в зависимости от развития обстановки будем принимать точечные своевременные решения», — подчеркнул Губернатор.

Масочный режим при этом продолжает действовать на территории нашей области: обязательно ношение гигиенических масок при посещении торговых точек, общественных мест, зданий органов власти и при пользовании общественным транспортом, в том числе, такси.