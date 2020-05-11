Врезался в дерево и перевернулся Hyundai возле АЗС на Бердском шоссе

В результате происшествия травмы получила 28-летняя пассажирка автомобиля, которая была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП на Бердском шоссе

На Бердском шоссе произошло ДТП, сообщили сегодня, 11 мая, в управлении МВД по Новосибирской области.

В понедельник в 11.10 на Бердском шоссе мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением и возле АСЗ (Бердское шоссе, 470) после наезда на препятствие (дерево) допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия травмы получила 28-летняя пассажирка автомобиля, которая была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.