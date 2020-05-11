11.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Врезался в дерево и перевернулся Hyundai возле АЗС на Бердском шоссе

18:20 11.05.2020 Фото: Википедии
0

В результате происшествия травмы получила 28-летняя пассажирка автомобиля, которая была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Врезался в дерево и перевернулся Hyundai возле АЗС на Бердском шоссе
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП на Бердском шоссе

На Бердском шоссе произошло ДТП, сообщили сегодня, 11 мая, в управлении МВД по Новосибирской области.

В понедельник в 11.10 на Бердском шоссе мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением и возле АСЗ (Бердское шоссе, 470) после наезда на препятствие (дерево) допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия травмы получила 28-летняя пассажирка автомобиля, которая была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему не справился с управлением?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРазыскивает сведения о работавшей на Бердском радиозаводе после войны Ольге Столбовой жительница Минеральных Вод
18:31 11-05-2020
Разыскивает сведения о работавшей на Бердском радиозаводе после войны Ольге Столбовой жительница Минеральных Вод
Врезался в дерево и перевернулся Hyundai возле АЗС на Бердском шоссе
18:20 11-05-2020
Врезался в дерево и перевернулся Hyundai возле АЗС на Бердском шоссе
БердскПостановление Травникова: Что разрешил делать в самоизоляцию с 12 мая губернатор Новосибирской области? И в Бердске
18:12 11-05-2020
Постановление Травникова: Что разрешил делать в самоизоляцию с 12 мая губернатор Новосибирской области? И в Бердске
Одни умирают, другие отдыхают: 300 горожан загорали на пляже во время самоизоляции и пандемии коронавируса в Новосибирске
18:00 11-05-2020
Одни умирают, другие отдыхают: 300 горожан загорали на пляже во время самоизоляции и пандемии коронавируса в Новосибирске
Как свет далеких галактик проходит сквозь темную материю во Вселенной, показывает NASA
17:51 11-05-2020
Как свет далеких галактик проходит сквозь темную материю во Вселенной, показывает NASA
Требуем право разрывать договоры: Ретейлеры просят Госдуму поскорее принять законопроект для ТЦ из-за простоя в пандемию коронавируса
17:45 11-05-2020
Требуем право разрывать договоры: Ретейлеры просят Госдуму поскорее принять законопроект для ТЦ из-за простоя в пандемию коронавируса
Обратится к нации лидер России Путин 11 мая
17:40 11-05-2020
Обратится к нации лидер России Путин 11 мая
А если сдадут: как владельцу квартиры избежать шантажа со стороны квартирантов сообщить в налоговую о доходах?
17:30 11-05-2020
А если сдадут: как владельцу квартиры избежать шантажа со стороны квартирантов сообщить в налоговую о доходах?
Кто получит зарплату в 12 130 рублей даром от Путина: правила получения утвердило правительство 2
17:18 11-05-2020
Кто получит зарплату в 12 130 рублей даром от Путина: правила получения утвердило правительство
БердскПринесли ли больше цветов к Вечному огню 9 Мая жители Бердска, чем в 2018 году? Сравни на фото
17:17 11-05-2020
Принесли ли больше цветов к Вечному огню 9 Мая жители Бердска, чем в 2018 году? Сравни на фото