Врезался в дерево и перевернулся Hyundai возле АЗС на Бердском шоссе

На Бердском шоссе произошло ДТП, сообщили сегодня, 11 мая, в управлении МВД по Новосибирской области.
В понедельник в 11.10 на Бердском шоссе мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением и возле АСЗ (Бердское шоссе, 470) после наезда на препятствие (дерево) допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате происшествия травмы получила 28-летняя пассажирка автомобиля, которая была доставлена в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.