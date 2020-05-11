Постановление Травникова: продлил до 31 мая режим самоизоляции губернатор в Новосибирской области. И в Бердске

Новый документ от 11 мая дополнен обязательством носить маски в общественных местах, разрешением гулять по улицам с соблюдением социальной дистанции и дистанционным обучением школьников до 31 мая. Текст постановления

Масочный режим продлили до конца мая в Бердске

Сегодня, 11 мая, глава Новосибирской области Андрей Травников внес изменения в постановление от 29 апреля, которое касалось ограничений в период пандемии коронавируса. В новом документе сохраняются все запреты самоизоляции, только дата 11 мая, до которой они вводились, изменена на другу — 31 мая.

Продолжают действовать установленные ограничения, которые связаны с непосещением школ, закрытием торговых центров, режимом дежурных групп в детских садах, а также работой ряда предприятий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Дословно

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2020 № 75

г. Новосибирск

О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, письмо от 08.05.2020 № 54-00-05/001-3981-2020) п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019»,» дополнить словами «предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, письмо от 08.05.2020 № 54-00-05/001-3981-2020),»;

2) в пункте 1:

а) в абзаце первом слова «по 11.05.2020» заменить словами «по 31.05.2020»;



б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:«5) обеспечить соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы.»;

3) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Новосибирска, приостановить деятельность рынков продовольственных и непродовольственных товаров.»;

4) в пункте 3 слова «по 11.05.2020» заменить словами «по 31.05.2020»;



5) в пунктах 5, 6 слова «по 15.05.2020 включительно» заменить словами «до окончания 2019-2020 учебного года»;6) подпункт 4 пункта 8 признать утратившим силу;

7) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, пользоваться гигиеническими масками:

1) при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;



2) на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;3) при посещении:аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;иных общественных мест.».

2. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,» дополнить словами «предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, письмо от 08.05.2020 № 54-00-05/001-3981-2020),»;

2) в абзаце втором слова «до 24.00 часов 11.05.2020» заменить словами «до 24.00 часов 31.05.2020»;



3) подпункт 2 пункта 1 дополнить словами:«, при занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек (либо совместно проживающих членов семьи) и расстояния между занимающимися не менее пяти метров, прогулках на улице не более двух человек вместе (либо совместно проживающих членов семьи) при условии социального дистанцирования, исключения посещения мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок».

А.А. Травников