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Постановление Травникова: продлил до 31 мая режим самоизоляции губернатор в Новосибирской области. И в Бердске

18:46 11.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Новый документ от 11 мая дополнен обязательством носить маски в общественных местах, разрешением гулять по улицам с соблюдением социальной дистанции и дистанционным обучением школьников до 31 мая. Текст постановления

Постановление Травникова: продлил до 31 мая режим самоизоляции губернатор в Новосибирской области. И в Бердске
Масочный режим продлили до конца мая в Бердске

Сегодня, 11 мая, глава Новосибирской области Андрей Травников внес изменения в постановление от 29 апреля, которое касалось ограничений в период пандемии коронавируса. В новом документе сохраняются все запреты самоизоляции, только дата 11 мая, до которой они вводились, изменена на другу — 31 мая.

Продолжают действовать установленные ограничения, которые связаны с непосещением школ, закрытием торговых центров, режимом дежурных групп в детских садах, а также работой ряда предприятий, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Дословно

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2020 № 75

г. Новосибирск

О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, письмо от  08.05.2020 № 54-00-05/001-3981-2020) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019»,» дополнить словами «предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, письмо от 08.05.2020 № 54-00-05/001-3981-2020),»;

2) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «по 11.05.2020» заменить словами «по 31.05.2020»;

б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечить соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы.»;

3) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Новосибирска, приостановить деятельность рынков продовольственных и непродовольственных товаров.»;

4) в пункте 3 слова «по 11.05.2020» заменить словами «по 31.05.2020»;

5) в пунктах 5, 6 слова «по 15.05.2020 включительно» заменить словами «до окончания 2019-2020 учебного года»;
6) подпункт 4 пункта 8 признать утратившим силу;

7) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, пользоваться гигиеническими масками:
1) при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

2) на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;
3) при посещении:
аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;
территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;
зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов;
зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;
иных общественных мест.».

2. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,» дополнить словами «предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, письмо от 08.05.2020 № 54-00-05/001-3981-2020),»;

2) в абзаце втором слова «до 24.00 часов 11.05.2020» заменить словами «до 24.00 часов 31.05.2020»;

3) подпункт 2 пункта 1 дополнить словами:
«, при занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек (либо совместно проживающих членов семьи) и расстояния между занимающимися не менее пяти метров, прогулках на улице не более двух человек вместе (либо совместно проживающих членов семьи) при условии социального дистанцирования, исключения посещения мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок».

А.А. Травников

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От редакции

Уже привыкли к ограничениям?

Светлана, 11 мая 2020 20:04
НВР:
Нет, против ограничений,у человека должен быть выбор,носить или нет маску,нас заставляют это делать,хотя все понимают,что она не спасет от болезни. Кто боится заболеть,пусть сидят дома.Торговля "зарабатывает",продавая маски по заоблачным ценам."Ах,у вас нет маски,тогда не обслуживаем,купите её у нас,тогда и всё остальное продадим"-слышно в магазинах. Никакой зарплаты не хватит обновлять маску каждые два часа.
Пресса нагнетает обстановку рассказами о новых заболевших. Школьники дома мучаются от большого объёма домашних заданий,от неизвестности по поводу экзаменов. Власть сдаёт показательно анализы и показывает свою "власть" над нами.
Всеобщий психоз. Когда всё это закончится?Лучше бы автобусы на дачи пустили. Голод страшнее выдуманного вируса.

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