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Шок: Аномальную жару выше +30 предсказали с 11 по 15 мая для Новосибирской области в МЧС

18:56 11.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Из-за жаркой погоды возможно возникновение природных пожаров, нарушение в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибель людей на воде.

Шок: Аномальную жару выше +30 предсказали с 11 по 15 мая для Новосибирской области в МЧС
С 11 по 15 мая в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода. Пожарные Бердска всегда готовы к ЧП

По данным ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС», в период с 11 по 15 мая на территории Новосибирской области местами ожидается аномально жаркая погода с температурными значениями +30 С и выше. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах (источник ЧС – аномально жаркая погода).

Во избежание пожаров, необходимо быть предельно осторожными при обращении с огнем, нельзя разводить костры в лесу и оставлять их непотушенными. В условиях пожароопасного сезона населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Всем важно помнить, что самой действенной профилактической мерой возникновения пожаров является соблюдение правил пожарной безопасности, аккуратность и осмотрительность в повседневных делах.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «101», «112» в муниципальную аварийно-спасательную службу по телефону 051. Телефон доверия МЧС 23-99-999.

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