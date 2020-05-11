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Сгорели 9 стариков в частном хосписе в Подмосковье. СК задержал хозяина и возбудил уголовное дело

19:07 11.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Еще 9 постояльцев попали в больницу. По предварительным данным, причиной пожара в Красногорске явилась неисправность электропроводки.

Сгорели 9 стариков в частном хосписе в Подмосковье. СК задержал хозяина и возбудил уголовное дело
Горящий хоспис тушили несколько часов

В Красногорске возбуждено уголовное дело по факту смерти девяти человек в результате пожара. Об этом сегодня, 11 мая сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по факту смерти девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в Красногорске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Организатор частного хосписа задержан.

По данным следствия, 11 мая 2020 года в частном домовладении, предназначенном для проживания лиц преклонного возраста, расположенном в мкрн. Опалиха в Красногорском г.о. произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, еще девять человек были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

В настоящее время произведен осмотр с участием следователей-криминалистов. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Проводятся другие необходимые следственные действия.

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