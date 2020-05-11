Разрешил гулять семьями или по двое не на детских площадках в самоизоляцию глава Новосибирской области. И в Бердске

Но сохраняется требование соблюдать санитарную дистанцию и носить маски. Послабление действует с 12 мая до 24 часов 31 мая. Кроме того, позволено посещать кладбища и рынки, которые откроют в регионе 12 мая.

Гулять в Бердске можно по двое и в масках

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, с 12 мая в Новосибирской области и в Бердске можно заниматься спортом и физкультурой на улице не больше двух человек, соблюдая социальную дистанцию. Разрешены прогулки – без посещения общественных мест, детских площадок – также группам не более двух человек или семьям, живущим вместе. Такой режим действует до 24 часов 31 мая.

Все это изложено в новом документе за подписью губернатора Андрея Травникова от 11 мая.

Дословно

2) в абзаце втором слова «до 24.00 часов 11.05.2020» заменить словами «до 24.00 часов 31.05.2020»;

3) подпункт 2 пункта 1 дополнить словами:

«, при занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек (либо совместно проживающих членов семьи) и расстояния между занимающимися не менее пяти метров, прогулках на улице не более двух человек вместе (либо совместно проживающих членов семьи) при условии социального дистанцирования, исключения посещения мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок».

Кроме того, с 12 мая можно посещать кладбища. На всей территории региона – за исключением Новосибирска – начнут работать продовольственные рынки, сообщил «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что до конца мая в Новосибирской области продлен масочный режим. Маски нужно носить везде в общественных местах, в том числе в магазинах и в транспорте.