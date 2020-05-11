Похвастался пенсией в 60 тыс. рублей актер Юрий Стоянов

Половину из этой суммы составляет надбавка за звание народного артиста России. В деньгах он не нуждается.

Юрий Стоянов похвастался пенсией

Российский актер театра и кино Юрий Стоянов назвал размер своей солидной пенсии.

По словам Стоянова, он получает около 60 тысяч рублей в месяц. 30 тысяч из этой суммы составляет надбавка за звание народного артиста России. Он уточнил, что, несмотря на то, что в деньгах не нуждается, и все же во время самоизоляции продолжает работать над новыми проектами.

Актер рассказал, что так как съемки в сериалах из-за коронавируса приостановлены, он запустил в соцсетях мини-сериал «Стоянов в изоляции». Съемки проходят в доме, в бане и на приусадебном участке семьи Стояновых неподалеку от Москвы. По словам актера, он не монетизирует данный вид работы. «Это способ душевного и профессионального выживания», — признался актер.

Напомним, ранее сообщалось, что оставшиеся без заработка российские звезды начали продавать свои видеоприветы и поздравления. Первой задала тренд Любовь Успенская, после этого готовность поприветствовать поклонников с помощью персонального видеопоздравления за 300 долларов выразил Михаил Шуфутинский, передает НТВ.