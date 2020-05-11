Путин снял режим нерабочих дней с 12 мая в России

Но как отметил глава государства, выход из этого режима быстрым не будет. Он будет поэтапным. Главы субъектов сами будут определять дальнейший сценарий возвращения к прежней жизни.

Путин выступил с обращением к россиянам в начале совещания по коронавирусу

Президент России Владимир Путин 11 мая начал совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. В числе прочих будет обсуждаться вопрос о продлении периода нерабочих дней, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Во вступительном слове глава государства по традиции обратился к россиянам.

Президент заявил о прекращении режима нерабочих дней из-за коронавируса. Уже во вторник, 12 мая, этот режим будет снят.

— Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений, — заявил Владимир Путин на совещании по ситуации с COVID-19.

При этом, как отметил глава государства, выход из режима нерабочих дней быстрым не будет. Он будет поэтапным. Главы субъектов сами будут определять дальнейший сценарий возвращения к прежней жизни.

Путин призвал не снимать ограничения под кальку. Он пояснил, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, надо сохранять все санитарные требования. Все массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», губернатор новосибирской области Андрей Травников, смягчил режим самоизоляции с 12 мая. Но масочный режим и ограничения действуют в регионе до 31 мая.

Глава государства, напомним, уже несколько раз обращался к нации с момента начала пандемии, в том числе дважды — в специальных телеобращениях.