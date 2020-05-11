Путин снял режим нерабочих дней с 12 мая в России

Президент России Владимир Путин 11 мая начал совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. В числе прочих будет обсуждаться вопрос о продлении периода нерабочих дней, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Во вступительном слове глава государства по традиции обратился к россиянам.
Президент заявил о прекращении режима нерабочих дней из-за коронавируса. Уже во вторник, 12 мая, этот режим будет снят.
— Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений, — заявил Владимир Путин на совещании по ситуации с COVID-19.
При этом, как отметил глава государства, выход из режима нерабочих дней быстрым не будет. Он будет поэтапным. Главы субъектов сами будут определять дальнейший сценарий возвращения к прежней жизни.
Путин призвал не снимать ограничения под кальку. Он пояснил, что выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, надо сохранять все санитарные требования. Все массовые мероприятия по-прежнему запрещены.
Режим самоизоляции сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», губернатор новосибирской области Андрей Травников, смягчил режим самоизоляции с 12 мая. Но масочный режим и ограничения действуют в регионе до 31 мая.
Глава государства, напомним, уже несколько раз обращался к нации с момента начала пандемии, в том числе дважды — в специальных телеобращениях.