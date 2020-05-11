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Кормят обедом из 25 макарон коронавирусных пациентов в больнице №8 Челябинска: «Как этим можно наесться?»

20:28 11.05.2020 Фото: vk.com/region_chelyaba
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При том, что таким больным запрещены свидания с родственниками и получение продуктов из вне. В челябинском минздраве заверили, что питание соответствует стандартным диетам и сбалансировано по по белкам, жирам и углеводам.

Кормят обедом из 25 макарон коронавирусных пациентов в больнице №8 Челябинска: Как этим можно наесться?
Пациент «коронавирусной» больницы показал обед из 25 макарон

Пациенты городской клинической больницы №8 Челябинска, где в инфекционном отделении сделали базу для помощи зараженным COVID-19, пожаловались на скудное питание, в частности, на порцию макарон из двадцати пяти штук. Одна из подписчиц паблика «Регион-74/Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» опубликовала фото обеда в терапевтическом отделении.

«Мы насчитали около 25 макарон в тарелке. Как этим можно наесться? Просим ответить минздрав Челябинской области», — говорится в подписи к публикации.

В посте также речь идет о том, что после такого лечения «можно сразу в другое отделение попасть». Кроме того, автор сообщения посетовал на то, что не у всех больных есть родственники, которые могут привести продукты.

В службе общественных связей ГКБ №8 изданию «Znak» заявили о том, что питание организовано в соответствии с нормативами Минздрава. В медицинском учреждении заверили, что питание сбалансировано по белкам, жирам и углеводам, отметив наличие в больнице врача-диетолога.

В пресс-службе добавили, что качество приготовления пищи контролируется с помощью бракеража с ведением спецжурнала.

«Советом по лечебному питанию больницы утверждено дифференцированное семидневное меню с учетом стандартных диет, — сообщили в больнице. — Так, в обед в воскресенье, 10 мая, в общем варианте диеты в терапевтическом отделении выдавались: свекольник со сметаной, макароны с молочным соусом, хлеб, компот из сухофруктов, яйцо вареное. В высокобелковом варианте диеты для пациентов с сахарным диабетом выдавались: свекольник со сметаной, каша перловая, курица отварная, хлеб ржаной, компот без сахара. Качество приготовления пищи контролируется путем бракеража с ведением специального журнала».

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