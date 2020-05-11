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Выплату в 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет получат все семьи за апрель, май, июнь от Путина

20:49 11.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Заявление на выплату можно уже с 12 мая на портале Госуслуг и ПФР. За апрель семьи, которым не положен материнский капитал, тоже получат.

Выплату в 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет получат все семьи за апрель, май, июнь от Путина
Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере пять тысяч рублей, ею можно воспользоваться с апреля
Сюжет: Все пособия Путина
Выплату в 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет получат все семьи за апрель, май, июнь от Путина

Выплату в 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет получат все семьи за апрель, май, июнь от ПутинаДаже без СНИЛС на ребенка выплату в 5000 рублей получат родители Бердска и России. ПФР упростил получение пособия ПутинаЕщё 49 новостей

Выплату в 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет получат все семьи за апрель, май, июнь, заявил Владимир Путин в обращении к нации 11 мая. Ранее такая выплата была положена только семья, которым выплачивался материнский капитал.

Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере пять тысяч рублей, ею можно воспользоваться с апреля. То есть задним числом — все семьи получат по 15 000 рублей на ребенка.

Из постановления президента Владимира Путина:

«Произвести в апреле – июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей:

а) лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г.;

б) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.»;

Резюме — все семьи на каждого ребенка до 3 лет получат по 5000 рублей.

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