По 10 000 рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно получат все дети России. Разово

с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно, заявление можно подавать с 12 мая на портале Госуслуг или ПФР.

с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно;

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