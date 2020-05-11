с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно;
По 10 000 рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно получат все дети России. Разово
20:57 11.05.2020
с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно, заявление можно подавать с 12 мая на портале Госуслуг или ПФР.
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