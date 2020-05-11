Раскритиковала ношение масок в коронавирус супруга экс-губернатора Новосибирской области Наталья Толоконская

«Мы все сами заинтересованы, чтобы как можно быстрее вирус стал “своим”, его широкая скрытая циркуляция среди здоровых людей обеспечила надежный коллективный иммунитет. Ношение же масок точно не решает задачу срочного снижения рисков летальных исходов», заявила врач-инфекционист.

Ранее Наталья Толоконская предлагало очищать воздух добрыми мыслями

Наталья Толоконская, супруга бывшего губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского выступила с очередной публикацией, противоречащей официальной позиции власти и медицинского сообщества. На этот раз в своем facebook она рассказала во всех подробностях, почему, по ее мнению, не нужно носить маски. Врач Толоконская заявила, от масок вреда больше, чем пользы.

Власти Новосибирской области одними из первых ввели масочный режим еще в конце апреля. Использование масок предполагается при проезде в общественном транспорте, посещении аптек, магазинов, организации сферы услуг, органов власти и других местах.

Сейчас масочный режим распространен в большинстве регионов России. В Москве и ряде других территорий помимо масок обязали граждан носить перчатки. Роспотребнадзор советует региональным властям не отменять масочный режим до полной победы над эпидемией.

То же самое заявил сегодня, 11 мая, президент Путин, отменив нерабочие дни с 12 мая, но сохранив режим самоизоляции.

Дословно

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Догадайтесь,друзья,сколько раз мне был задан вопрос,как быть с масками. Дам пояснения,чтобы вы учились принимать свои решения. Дает мне на это право мой опыт 40 лет ученого и педагога в мед.университетах,в том числе – зав.кафедрой инфекционных болезней,десятилетиями — главного инфекциониста Новосибирска и СФО,а также – практикующего врача с колоссальным опытом исцеления Человека.

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Известен факт — маски не гарантируют защиты от вируса. Вирус — это информация,и даже поголовное круглосуточное пребывание в масках не остановит широкую циркуляцию вируса в популяции. К этому учтите,что участковая служба оказалась в миг под запретом. Так бы большинство пациентов с ОРЗ оставалось дома и не несло риска для других. И высокой оказалась концентрация пациентов с респираторными инфекциями разной этиологии в неприспособленных для этого (с позиции эпидемиологии) мед.учреждениях и даже в разгороженных под это торговых и других центрах. Вот вам и риски!⚠️Напомню,мы все сами заинтересованы,чтобы как можно быстрее вирус стал “своим”,его широкая скрытая циркуляция среди здоровых людей обеспечила надежный коллективный иммунитет. Это значит,вирус перестанет быть агрессивным,и риски летальных исходов будут ничтожными. Ношение же масок точно не решает задачу срочного снижения рисков летальных исходов.Маски затрудняют дыхание,даже молодые здоровые,например,в салонах и магазинах,признаются,как тяжело к этому привыкать и терпеть. К тому же маски в считанные часы становятся накопителем и инкубатором многих микроорганизмов. Как вы понимаете,никто не соблюдает режима частой их смены. У одних,свободных от страха,маска висит для проформы на бороде во избежание неприятных встреч и наказаний. А другие,упакованные в маски почти круглосуточно,полностью деморализованы,потому и рискуют потерять иммунитет и здоровье.Странно,что решение принимают чиновники,а профессионалы молчат. К счастью,масочный режим имеет рекомендательный характер,значит,еще есть лазейка для здравомыслия и свободы.Ситуация требует надежной защиты Человека, и способов много,но для этого надо срочно переключить сознание людей с бесполезного и вредного.

«Всегда имею свою позицию и никогда не видела такого,как сейчас! Паника и животный страх достигли своего апогея! Устоять перед натиском устрашающего потока информации трудно даже сильному», – писала ранее Толоконская о коронавирусе.

Она не первый раз высказывается на тему коронавируса. В начале февраля она заявляла, что причина заболеваний не в вирусе, а в слабом иммунитете. Также она предложила лечиться препаратами от суставов и гомеопатическими средствами с недоказанной эффективностью. А в конце прошлого года заявила, что детей можно не лечить от вирусных инфекций.