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Указ Путина о поддержке семей с детьми после 12 мая

21:16 11.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Произвести в апреле – июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей. Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам РФ на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

Указ Путина о поддержке семей с детьми после 12 мая
Путин подписал указ 11 мая
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Указ Путина о поддержке семей с детьми после 12 мая

Сколько и когда заплатят семьям с детьми после 11 мая по приказу Путина? Полный текстУказ Путина о поддержке семей с детьми после 12 маяЕщё 53 новостей

Владимир Путин 11 мая подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Текст Указа:

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Произвести в апреле – июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей:

а) лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г.;

б) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.»;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).»;

в) в пункте 2:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) ежемесячные выплаты и единовременная выплата не учитываются в составе доходов семей получателей выплат, названных в пунктах 1 и 11 настоящего Указа, при предоставлении им иных мер социальной поддержки;»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) получатели выплат, названные в пунктах 1 и 11 настоящего Указа, вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат и единовременной выплаты до 1 октября 2020 г.»;

г) пункт 3 после слов «ежемесячных выплат» дополнить словами «и единовременной выплаты»;

д) пункт 4 после слов «ежемесячных выплат» дополнить словами «и единовременной выплаты».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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