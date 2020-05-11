Спишут кредиты при сохранении 90% сотрудников предприятиям по приказу Путина

С 1 июня запустят специальную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам в рамках поддержки рынка труда. Это новые меры поддержки бизнеса, озвученные президентом 11 мая.

Путин поручил поддержать бизнес

Президент России Владимир Путин 11 мая сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса.

«Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам», — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Глава государства предложил следующие меры поддержки:



—с 1 июня запустят специальную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам в рамках поддержки рынка труда: если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2%;

—Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал. Рассчитывать на эту меру смогут 1,5 миллиона предприятий;

—самозанятым вернут налог за 2019 год.