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Вылечились 24 пациента с COVID-19 за сутки на вечер 11 мая в Новосибирской области

21:39 11.05.2020 Фото: pexels
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Зарегистрирован в регионе всего1171 случай заражения коронавирусной инфекцией. 338 человек выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов, скончались 15 пациентов.

Вылечились 24 пациента с COVID 19 за сутки на вечер 11 мая в Новосибирской области
Еще 24 пациента с короновирусом выписаны по выздоровлению
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вылечились 24 пациента с COVID 19 за сутки на вечер 11 мая в Новосибирской области

Отменили тесты на COVID-19 медикам и пациентам из группы риска в Новосибирской области?Вырвалась на третье место по числу заразившихся коронавирусом в мире РоссияЕщё 1091 новостей

По данным оперативного штаба на 20 часов 11 мая в Новосибирской области зарегистрирован 1171 случай заражения коронавирусной инфекцией. 338 человек выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов, скончались 15 пациентов.

1857 человек остаются под медицинским наблюдением. 13 465 – сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ и гриппом: за сутки зарегистрирован 271 пациент, госпитализированы 29 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 мая, у двоих чиновников мэрии Бердска подтвердился коронавирус. Эту информацию редакции подтвердил достоверный источник.

Как сообщалось ранее, двое сотрудников горадминистрации ушли на больничный с 4 мая. У них были признаки ОРВИ, сообщал мэр Бердска Евгений Шестернин. Заболеваемость работников администрации зафиксирована у одного — 2 мая, у другого — 4 мая. В эти дни они не выходили из дома, не общались с коллегами и журналистами, сообщает источник.

Сегодня же, специалисты Роспотребнадзора определяют круг общения и контактов заболевших. Все общавшиеся с заболевшими чиновники сдали тест на COVID-19, в том числе и глава Бердска Евгений Шестернин. С сегодняшнего дня, 11 мая, глава города перешел на удаленную работу, так как он был в группе контакта. Когда Евгений Шестернин выйдет на работу, станет известно через 4-5 дней. Именно за это время тест на коронавирус будет готов.

Как сообщалось ранее, новые пациенты инфекционной больницы №»1 Новосибирска на 11 мая — мужчина и женщина в возрасте 45 лет. Всего болеют в Бердске 17 человек.

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