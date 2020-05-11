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Вырвалась на третье место по числу заразившихся коронавирусом в мире Россия

21:57 11.05.2020 Фото: pexels
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Россия обошла Великобританию и Италию. На первом месте США, на втором — Испания. По последним данным, число заразившихся в России достигло 221 344.

Вырвалась на третье место по числу заразившихся коронавирусом в мире Россия
Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вырвалась на третье место по числу заразившихся коронавирусом в мире Россия

Отменили тесты на COVID-19 медикам и пациентам из группы риска в Новосибирской области?Вырвалась на третье место по числу заразившихся коронавирусом в мире РоссияЕщё 1091 новостей

Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей в странах, где отмечены случаи инфицирования. По последним данным, число заразившихся в России достигло 221 344. В Великобритании власти сообщали о 219 183 инфицированных, в Италии — о 219 070.

Великобритания и Италия еще не публиковали данные за понедельник.

Сейчас второе место занимает Испания (224 390 случаев), первое — Соединенные Штаты, где почти 1,4 млн инфицированных.

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