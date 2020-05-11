Вырвалась на третье место по числу заразившихся коронавирусом в мире Россия

Россия обошла Великобританию и Италию. На первом месте США, на втором — Испания. По последним данным, число заразившихся в России достигло 221 344.

Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей в странах, где отмечены случаи инфицирования. По последним данным, число заразившихся в России достигло 221 344. В Великобритании власти сообщали о 219 183 инфицированных, в Италии — о 219 070.

Великобритания и Италия еще не публиковали данные за понедельник.

Сейчас второе место занимает Испания (224 390 случаев), первое — Соединенные Штаты, где почти 1,4 млн инфицированных.