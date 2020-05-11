Списать полностью налоги и страховые взносы пострадавшему в пандемию бизнесу приказал Путин за 3 месяца

Списание предполагается за II квартал. Рассчитывать на эту меру смогут 1,5 млн предприятий. Самозанятым вернут налог за 2019 год.

Путин озвучил новый пакет мер по поддержке бизнеса 11 мая

Президент России Владимир Путин 11 мая сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса.

«Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам», — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Глава государства предложил следующие меры поддержки безнесу:

—Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал. Рассчитывать на эту меру смогут 1,5 миллиона предприятий;

—самозанятым вернут налог за 2019 год.

—с 1 июня запустят специальную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам в рамках поддержки рынка труда: если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2%;