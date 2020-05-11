Списать полностью налоги и страховые взносы пострадавшему в пандемию бизнесу приказал Путин за 3 месяца

Президент России Владимир Путин 11 мая сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса.
«Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам», — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Глава государства предложил следующие меры поддержки безнесу:
—Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал. Рассчитывать на эту меру смогут 1,5 миллиона предприятий;
—самозанятым вернут налог за 2019 год.
—с 1 июня запустят специальную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам в рамках поддержки рынка труда: если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2%;