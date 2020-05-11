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Списать полностью налоги и страховые взносы пострадавшему в пандемию бизнесу приказал Путин за 3 месяца

21:50 11.05.2020
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Списание предполагается за II квартал. Рассчитывать на эту меру смогут 1,5 млн предприятий. Самозанятым вернут налог за 2019 год.

Списать полностью налоги и страховые взносы пострадавшему в пандемию бизнесу приказал Путин за 3 месяца
Путин озвучил новый пакет мер по поддержке бизнеса 11 мая
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Списать полностью налоги и страховые взносы пострадавшему в пандемию бизнесу приказал Путин за 3 месяца

Списать полностью налоги и страховые взносы пострадавшему в пандемию бизнесу приказал Путин за 3 месяцаКто получит зарплату в 12 130 рублей даром от Путина: правила получения утвердило правительствоЕщё 65 новостей

Президент России Владимир Путин 11 мая сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса.

«Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам», — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Глава государства предложил следующие меры поддержки безнесу:

—Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал. Рассчитывать на эту меру смогут 1,5 миллиона предприятий;

—самозанятым вернут налог за 2019 год.

—с 1 июня запустят специальную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам в рамках поддержки рынка труда: если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2%;

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