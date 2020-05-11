Завершаются нерабочие дни в России с 12 мая

11 мая Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.
11 мая Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.
— Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель, — сказал президент.
— Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. За счёт этого мы получили ресурс времени, который использовали, прежде всего, для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации.
Все принятые меры, о которых сказал выше, позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией, к началу поэтапного выхода из режимов ограничений.
У этого периода есть принципиальные особенности. Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным. Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей.
И ещё один важнейший момент. У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор, а на предстоящем этапе надо действовать ещё более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой, потому что в одних регионах определенные действия могут создавать неоправданные риски для граждан, а в других, напротив, привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, деятельности предприятий.
Поэтому, с завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Её опасность сохраняется, причём даже на территориях, где ситуация относительно благополучная и случаи новых заражений носят пока даже единичный характер.
Но нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю: выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени.
Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением.
Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта.
Отдельно остановлюсь на порядке деятельности предприятий.
Естественно, как и прежде, продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, организации так называемого непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости.
Кроме того, начиная с 12 мая везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, а это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых.
Полный текст выступления — на сайте Кремля.