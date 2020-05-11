Отменили тесты на COVID-19 медикам и пациентам из группы риска в Новосибирской области?

В региональном оперативном штабе опровергли эту информацию. Лабораторная диагностика на коронавирусную инфекцию в регионе организована и будет продолжена .

Тестирование на коронавирус по-прежнему проводят в Новосибирской области

-Информация, которую распространяют некоторые СМИ, о том, что в Новосибирской области якобы отменили тестирования на COVID-19 пациентам из групп риска, с внебольничной пневмонией и медработникам не соответствует действительности, заявили вечером 11 мая в региональном оперативном штабе.

Лабораторная диагностика на коронавирусную инфекцию в регионе организована и будет продолжена в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ №9 от 30 марта 2020 года “О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19″. А также в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными главным санитарным врачом РФ 30 марта 2020 года “МР 3.1.0169-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Лабораторная диагностика COVID-19″ (ред. от 30.04.2020).