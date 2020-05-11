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Новосибирская область поднялась на 2-е место в СФО по количеству случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек

22:31 11.05.2020
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Россия вышла на 3-е место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга: 

Новосибирская область поднялась на 2-е место в СФО по количеству случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил рейтинг регионов по числу коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 11 мая. Это самая актуальная и официальная информация на сегодняшний день. По подсчетам специалистов ИЦК, индекс заболеваемости на 100 тысяч населения в России продолжает расти — 150,74 пункта. Более того, Россия вышла на 3-е место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса. 11 мая в РФ зарегистрирована 221 тысяча 344 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Что касается СФО, здесь общий прирост составляет 31,81 случаев на 100 тысяч человек. В целом, здесь прирост медленнее, чем по России. В Новосибирской области картина за неделю заметно ухудшилась. С 3-го места регион переместился на 2-е, опередив Красноярский край. Сегодня прирост составляет 42,1 случаев на 100 тысяч человек. Это ощутимый рост — на 17,6 пункта. На первом месте все так же остается республика Хакасия. Здесь на 100 тысяч жителей 86,7 случаев коронавирусной инфекции. Прирост по сравнению с 4 мая составил 30,5 пунктов. Самым благополучным регионом СФО остается Кузбасс: на 100 тысяч человек тут 9,3 случая COVID-19.

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