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Труп мужчины обнаружили возле жилого дома на ул. Ленина в Бердске

22:50 11.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
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Пока неизвестно, умер он сам или совершено убийство. Полицейские установили личность погибшего, поскольку при нем находились паспорт, водительское удостоверение и документы на автомобиль.

Труп мужчины обнаружили возле жилого дома на ул. Ленина в Бердске
Полицейские работают на месте обнаружения трупа

По информации «Курьер. Среда. Бердск», вечером 11 мая возле одного из домов по ул Ленина обнаружили труп мужчины. Он находился возле подъезда. Пока неизвестно, умер он сам или совершено убийство.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», полицейские установили личность погибшего, поскольку при нем находились паспорт, водительское удостоверение и документы на автомобиль. Судя по всему, мужчина скончался в достаточно молодом возрасте.

На месте ЧП сейчас работает следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивают свидетелей, звонят тем, кто значится в списках его телефона. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Подробности — в ближайшее время.

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