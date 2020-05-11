11.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Платили по 1200 рублей в сутки 9 сгоревших постояльцев хосписа в Подмосковье. Смотрите видео после пожара

23:07 11.05.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
0

Всего в нем проживали 29 человек в возрасте от 66 до 97 лет. Для организации частного хосписа был арендован частный дом. Организатор хосписа Дмитрий Новиков был задержан.

Платили по 1200 рублей в сутки 9 сгоревших постояльцев хосписа в Подмосковье. Смотрите видео после пожара
Стало известно, сколько стоило проживание в сгоревшем хосписе

Стало известно, сколько стоило проживание в сгоревшем нелегальном хосписе «Второй дом» в Красногорске, где погибли девять человек. Как сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, сутки в хосписе обходились пенсионерам в 1000-1200 рублей. Всего в нем проживали 29 человек в возрасте от 66 до 97 лет.

Для организации частного хосписа был арендован частный дом. По информации РЕН ТВ, здание не было оборудовано пожарной сигнализацией, путями эвакуации для маломобильных граждан и прямой связью с пультом МЧС, что обязательно для таких учреждений.

По факту гибели 9 человек было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Организатор хосписа Дмитрий Новиков был задержан. В ходе допроса он не смог назвать, сколько пенсионеров проживало в созданном им учреждении.

Напомним, пожар в хосписе «Второй дом» произошел ночью 11 мая. В результате погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет, еще девять оказались в больнице.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Главное собрать деньги со стариков?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Платили по 1200 рублей в сутки 9 сгоревших постояльцев хосписа в Подмосковье. Смотрите видео после пожара
23:07 11-05-2020
Платили по 1200 рублей в сутки 9 сгоревших постояльцев хосписа в Подмосковье. Смотрите видео после пожара
БердскТруп мужчины обнаружили возле жилого дома на ул. Ленина в Бердске
22:50 11-05-2020
Труп мужчины обнаружили возле жилого дома на ул. Ленина в Бердске
Раскритиковала ношение масок в коронавирус супруга экс-губернатора Новосибирской области Наталья Толоконская
22:42 11-05-2020
Раскритиковала ношение масок в коронавирус супруга экс-губернатора Новосибирской области Наталья Толоконская
Новосибирская область поднялась на 2-е место в СФО по количеству случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек
22:31 11-05-2020
Новосибирская область поднялась на 2-е место в СФО по количеству случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек
Выплаты с 1 июня 2020 года от 3 лет до 16 лет по 10.000 руб. Ура! 1
22:27 11-05-2020
Выплаты с 1 июня 2020 года от 3 лет до 16 лет по 10.000 руб. Ура!
Отменили тесты на COVID-19 медикам и пациентам из группы риска в Новосибирской области?
22:18 11-05-2020
Отменили тесты на COVID-19 медикам и пациентам из группы риска в Новосибирской области?
Сколько и когда заплатят семьям с детьми после 11 мая по приказу Путина? Полный текст 1
22:08 11-05-2020
Сколько и когда заплатят семьям с детьми после 11 мая по приказу Путина? Полный текст
Вырвалась на третье место по числу заразившихся коронавирусом в мире Россия
21:57 11-05-2020
Вырвалась на третье место по числу заразившихся коронавирусом в мире Россия
Списать полностью налоги и страховые взносы пострадавшему в пандемию бизнесу приказал Путин за 3 месяца
21:50 11-05-2020
Списать полностью налоги и страховые взносы пострадавшему в пандемию бизнесу приказал Путин за 3 месяца
БердскВылечились 24 пациента с COVID-19 за сутки на вечер 11 мая в Новосибирской области
21:39 11-05-2020
Вылечились 24 пациента с COVID-19 за сутки на вечер 11 мая в Новосибирской области