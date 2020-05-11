Платили по 1200 рублей в сутки 9 сгоревших постояльцев хосписа в Подмосковье. Смотрите видео после пожара

Всего в нем проживали 29 человек в возрасте от 66 до 97 лет. Для организации частного хосписа был арендован частный дом. Организатор хосписа Дмитрий Новиков был задержан.

Стало известно, сколько стоило проживание в сгоревшем хосписе

Стало известно, сколько стоило проживание в сгоревшем нелегальном хосписе «Второй дом» в Красногорске, где погибли девять человек. Как сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, сутки в хосписе обходились пенсионерам в 1000-1200 рублей. Всего в нем проживали 29 человек в возрасте от 66 до 97 лет.

Для организации частного хосписа был арендован частный дом. По информации РЕН ТВ, здание не было оборудовано пожарной сигнализацией, путями эвакуации для маломобильных граждан и прямой связью с пультом МЧС, что обязательно для таких учреждений.

По факту гибели 9 человек было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Организатор хосписа Дмитрий Новиков был задержан. В ходе допроса он не смог назвать, сколько пенсионеров проживало в созданном им учреждении.

Напомним, пожар в хосписе «Второй дом» произошел ночью 11 мая. В результате погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет, еще девять оказались в больнице.