Лунный календарь посева и пересадки на понедельник, вторник 11-12 мая: На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений

День недели — понедельник, этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи — с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.

В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.

Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.

А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.

12 мая 2020 года в 12:00 — 20 лунный день. этот день желательно посвятить работе с наземной частью растений. В этот день повышается давление на нижнию часть растений, соки идут к корням, питая их. Растения в этот момент отдыхают и плохо растут.

Рекомендуется в 20 лунный день: уборка урожая культур, у которых съедобной является подземная часть;

уборка урожая для длительного хранения;

прищипывать, делать прививки и перепрививки;

высаживать, обрезать деревья;

избавляться от вредителей и сорняков;

подкармливать растения и вносить удобрения;

прореживать всходы, обрезать усы;

уборка опавшей листвы.