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Милла Йовович прочитала для детей сказку «Муха Цокотуха» на русском языке

09:29 12.05.2020 Фото: Википедия
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Проект «Сказки на дому» @skazkinadomu можно найти в сети Инстаграм. Там наши любимые артисты со всего мира читают сказки и поют колыбельные для детей.

Милла Йовович прочитала для детей сказку Муха Цокотуха на русском языке
Звезда прочитала сказку «Муха-Цокотуха» в рамках проекта «Сказки на дому»

Американская актриса с русскими корнями Милла Йовович вновь порадовала поклонников знанием русского языка. На этот раз всемирно известная звезда прочитала сказку «Муха-Цокотуха» в рамках проекта «Сказки на дому» в «Инстаграме». Акция была запущена месяц назад, но серьёзные обороты начала набирать только сейчас. В её рамках российские актёры театра и кино читают различные литературные произведения, проводя время на самоизоляции.

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@millajovovich #millajovovich #миллайовович #fairytalesathome #сказкинадому

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Организатором и идейным вдохновителем проекта стал продюсер Василий Зоркий, а по мере распространения акции в ней стали принимать участие не только актёры, но и другие известные деятели культуры. Так, прочитать сказки в режиме онлайн вызвались уже Михаил Шац, Ингеборга Дапкунайте, Николай Дроздов, рэпер Noize MC и другие.

Милла Йовович периодически поддерживает к себе интерес русскоязычной аудитории, подпитывая его отличным знанием языка. Так, сама она часто дублирует описание к фотографиям в «Инстаграме», а её дети даже знакомы с православными традициями России.

Источник: life.ru

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