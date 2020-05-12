Наталья Орейро спела песню военных лет на видео на русском языке в День Победы

Была исполнена песня Булата Окуджавы «Одна на всех — мы за ценой не постоим»

К слову, песни о победе на разных языках мира сегодня звучат особенно часто. Как ранее писал Лайф, инициатором акции «День Победы на всех языках» стал народный артист РСФСР Лев Лещенко. Принять участие в ней может каждый желающий. Для этого нужно зайти на сайт pobeda-2020.ru и с помощью интерактивного сервиса «Караоке» спеть «День Победы» на своём родном языке.

Орейро поёт на русском языке уже не в первый раз. Позапрошлым летом вышел её клип в честь ЧМ-2018, в котором она тоже спела по-русски. А осенью 2018-го она выпустила клип на песню To Russia with Love («В Россию с любовью»), снятый в подмосковной Балашихе. В России она была 15 раз. Певица шутит, что чувствует себя «более русской, чем Жерар Депардьё», который получил гражданство и прописку в Саранске несколько лет назад.

Источник: life.ru