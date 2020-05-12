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Наталья Орейро спела песню военных лет на видео на русском языке в День Победы

09:17 12.05.2020 Фото: Википедия
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Звезда сериала «Дикий ангел» уругвайская актриса Наталия Орейро поздравила россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Известная поклонница России, она исполнила песню Булата Окуджавы из кинофильма «Белорусский вокзал».

Наталья Орейро спела песню военных лет на видео на русском языке в День Победы
Была исполнена песня Булата Окуджавы «Одна на всех — мы за ценой не постоим»

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Мира во всём мире! Я вас люблю! ❤ Feliz Día de la Victoria! 🇷🇺 Paz en el mundo! Los quiero! ❤ #СДнёмПобеды75 #ДеньПобеды75 #ДеньПобеды #НиктоНеЗабыт75 #ПесниВеликойПобеды #NobodyFogotten75 #NotForgotten75 #NotForgottenInternational75 #nadieestáolvidado75 #GreatVictorySongs

A post shared by Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_world) on

К слову, песни о победе на разных языках мира сегодня звучат особенно часто. Как ранее писал Лайф, инициатором акции «День Победы на всех языках» стал народный артист РСФСР Лев Лещенко. Принять участие в ней может каждый желающий. Для этого нужно зайти на сайт pobeda-2020.ru и с помощью интерактивного сервиса «Караоке» спеть «День Победы» на своём родном языке.

Орейро поёт на русском языке уже не в первый раз. Позапрошлым летом вышел её клип в честь ЧМ-2018, в котором она тоже спела по-русски. А осенью 2018-го она выпустила клип на песню To Russia with Love («В Россию с любовью»), снятый в подмосковной Балашихе. В России она была 15 раз. Певица шутит, что чувствует себя «более русской, чем Жерар Депардьё», который получил гражданство и прописку в Саранске несколько лет назад.

Источник: life.ru

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