Наталья Орейро спела песню военных лет на видео на русском языке в День Победы

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Мира во всём мире! Я вас люблю! ❤ Feliz Día de la Victoria! 🇷🇺 Paz en el mundo! Los quiero! ❤ #СДнёмПобеды75 #ДеньПобеды75 #ДеньПобеды #НиктоНеЗабыт75 #ПесниВеликойПобеды #NobodyFogotten75 #NotForgotten75 #NotForgottenInternational75 #nadieestáolvidado75 #GreatVictorySongs
К слову, песни о победе на разных языках мира сегодня звучат особенно часто. Как ранее писал Лайф, инициатором акции «День Победы на всех языках» стал народный артист РСФСР Лев Лещенко. Принять участие в ней может каждый желающий. Для этого нужно зайти на сайт pobeda-2020.ru и с помощью интерактивного сервиса «Караоке» спеть «День Победы» на своём родном языке.
Орейро поёт на русском языке уже не в первый раз. Позапрошлым летом вышел её клип в честь ЧМ-2018, в котором она тоже спела по-русски. А осенью 2018-го она выпустила клип на песню To Russia with Love («В Россию с любовью»), снятый в подмосковной Балашихе. В России она была 15 раз. Певица шутит, что чувствует себя «более русской, чем Жерар Депардьё», который получил гражданство и прописку в Саранске несколько лет назад.
Источник: life.ru