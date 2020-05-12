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Вопреки коронавирусу: В этом обезумевшем мире Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

09:30 12.05.2020 Фото: pixabay.com
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«Не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов… Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы — мы бы поступили бы так же», — заявил Лукашенко в ходе празднования в Минске 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Вопреки коронавирусу: В этом обезумевшем мире Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Ранее Лукашенко принял решение не отменять в этом году военный парад в связи с 75-летием Победы, несмотря на распространение коронавируса COVID-19

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто «не было другого выбора», заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко принял решение не отменять в этом году военный парад в связи с 75-летием Победы, несмотря на распространение коронавируса COVID-19 и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) воздержаться от каких-либо массовых мероприятий, в том числе политического характера.

«В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов… Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы — мы бы поступили бы так же», — заявил Лукашенко в ходе празднования в Минске 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, «на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни».
«Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы. И современная Беларусь — это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным. Живая память и живой памятник», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что даже если военный парад в Минске в этом году «станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма».
«Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев – всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников – США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов», — подчеркнул глава государства.

Помимо военного парада, вечером на площади Победы в Минске состоится концерт «Во славу общей Победы». В течение дня в белорусской столице планируются и другие тематические мероприятия, финальным аккордом станет фейерверк в восьми местах города. В областях и областных центрах страны крупных массовых мероприятий не планируется, празднование организовано точечно.

Источник: РИА Новости

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