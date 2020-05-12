Самоизоляция отучает Михаила Ефремова от алкоголя

Актер призналася, что не считает себя «домашним алкоголиком». А поскольку в период пандемии почти все питейные заведения закрыты, куда он мог заглянуть на часок-другой, то он практически перестал пить.

Ефремов периодически попадает в СМИ из-за нетрезвого состояния

Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил, что в условиях самоизоляции практически перестал употреблять спиртное.

— Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик, — приводит слова артиста «Коммерсант».

По словам Ефремова, если раньше он мог после репетиции или спектакля на пару часов сходить выпить в бар, а потом прийти домой, где все уже спят, то сейчас он всё своё время проводит с детьми.

Впрочем, отметил актёр, иногда его дочь разрешает ему «кое-что, но это всё равно меньше, чем раньше».

Напомним, Ефремов периодически попадает в СМИ из-за нетрезвого состояния. Так, на «Новой волне» пару лет назад он за кулисами просил водки и не скупился на нецензурные выражения, а в августе прошлого года «разгонял» ОМОН в центре Москвы.

Источник: life.ru