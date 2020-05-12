12.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Самоизоляция отучает Михаила Ефремова от алкоголя

09:23 12.05.2020 Фото: Википедия
0

Актер призналася, что не считает себя «домашним алкоголиком». А поскольку в период пандемии почти все питейные заведения закрыты, куда он мог заглянуть на часок-другой, то он практически перестал пить.

Самоизоляция отучает Михаила Ефремова от алкоголя
Ефремов периодически попадает в СМИ из-за нетрезвого состояния

Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил, что в условиях самоизоляции практически перестал употреблять спиртное.

— Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик, — приводит слова артиста «Коммерсант».

По словам Ефремова, если раньше он мог после репетиции или спектакля на пару часов сходить выпить в бар, а потом прийти домой, где все уже спят, то сейчас он всё своё время проводит с детьми.

Впрочем, отметил актёр, иногда его дочь разрешает ему «кое-что, но это всё равно меньше, чем раньше».

Напомним, Ефремов периодически попадает в СМИ из-за нетрезвого состояния. Так, на «Новой волне» пару лет назад он за кулисами просил водки и не скупился на нецензурные выражения, а в августе прошлого года «разгонял» ОМОН в центре Москвы.

Источник: life.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас добавилось или убавилось вредных привычек в самоизоляции?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Не надо наглеть": Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
09:45 12-05-2020
Карантин - не повод отказываться от праздника, цветы в бутике "Прованс" поднимут настроение
09:43 12-05-2020
Карантин - не повод отказываться от праздника, цветы в бутике
БердскCOVID-19: 17 жителей заражены в Бердске, 86 человек на карантине на 12 мая
09:32 12-05-2020
COVID-19: 17 жителей заражены в Бердске, 86 человек на карантине на 12 мая
Вопреки коронавирусу: В этом обезумевшем мире Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
09:30 12-05-2020
Вопреки коронавирусу: В этом обезумевшем мире Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
5 советов для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку от разработчиков
09:29 12-05-2020
5 советов для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку от разработчиков
Тони Фергюсон станцевал на видео с капельницей в больнице после поражения в бою
09:29 12-05-2020
Тони Фергюсон станцевал на видео с капельницей в больнице после поражения в бою
Милла Йовович прочитала для детей сказку "Муха Цокотуха" на русском языке
09:29 12-05-2020
Милла Йовович прочитала для детей сказку
Самоизоляция отучает Михаила Ефремова от алкоголя
09:23 12-05-2020
Самоизоляция отучает Михаила Ефремова от алкоголя
Песто из одуванчика и крапивные щи: Коронавирус заставляет иначе взглянуть на сорняки
09:23 12-05-2020
Песто из одуванчика и крапивные щи: Коронавирус заставляет иначе взглянуть на сорняки
Лунный календарь на 12-16 мая 2020 года на все случаи жизни
09:23 12-05-2020
Лунный календарь на 12-16 мая 2020 года на все случаи жизни