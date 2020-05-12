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Перелезла через бетонный забор и сбежала: пациентка 28 лет с коронавирусом не захотела оставаться в больнице в Сочи

09:00 12.05.2020 Фото: pixabay.com
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Девушку разыскивает полиция. Состояние пациентки было удовлетворительным, клиника заболевания отсутствовала, но женщину все же изолировали в инфекционной больнице.

Перелезла через бетонный забор и сбежала: пациентка 28 лет с коронавирусом не захотела оставаться в больнице в Сочи
Женщина приехала в Сочи из Москвы

Полиция Сочи разыскивает сбежавшую из городской инфекционной больницы пациентку с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.

Женщина приехала в Сочи из Москвы 25 апреля и была помещена в обсерватор. Ей сделали тест на коронавирус, 5 мая диагноз COVID-19 подтвердился. Состояние пациентки было удовлетворительным, клиника заболевания отсутствовала, но женщину все же изолировали в инфекционной больнице, отмечают в оперштабе.

Источник: Интерфакс

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