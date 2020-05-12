5 советов для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку от разработчиков

Какие паронимы встречаются на ЕГЭ? Как не запутаться в предлогах и частицах? И чем «притворить» отличается от «претворить»? Читаем советы эксперта ЕГЭ.

Выпускнику придется запомнить очень много информации

Самый подробный разбор самых трудных заданий в ЕГЭ по русскому языку провел эксперт ЕГЭ, председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы города Москвы Роман Дощинский.

— Этот учебный год стал испытанием на прочность и для школьников, и для педагогов, и для родителей. Но выпускники школ оказались все-таки не в очень плохой ситуации. Даже в некотором роде — в выигрыше, ведь у них появилось много времени на усиленную подготовку, — говорит Роман Дощинский. — Сеть просто кипит от разного рода «ЕГЭ-экспрессов», интенсивов, активов и прочего. Все профессиональное педагогическое сообщество в одночасье ринулось помогать российским выпускникам: создавать лайфхаки, вести блоги, снимать видеоуроки.

Но мы, однако, настоятельно рекомендуем ребятам чаще обращаться к проверенным источникам информации. Это обновленный (заметьте!) сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). На нем есть «Открытый банк заданий ЕГЭ». Выпускник может выбрать в нем любой блок заданий и прорешать. Система автоматически обработает и выдаст результат: сколько было правильных ответов. Не забываем, что все задания реальных вариантов ЕГЭ формируются именно из этого банка!

Важно: ЕГЭ по русскому языку в этом году по сравнению с прошлым не изменился. В первой части ЕГЭ задания № 2, № 5, № 8 — № 12 стали самыми сложными для выпускников 2019 года. Процент их выполнения был не столь высоким, как хотелось бы. Значит, есть повод поработать над этими заданиями лучше.

В задании № 2 нужно подобрать пропущенное слово. Пример:

«Мы видим предметы, потому что они отражают свет, и этот отраженный свет, пройдя через зрачок и хрусталик, попадает на сетчатку; свет, поглощенный предметом, глаз, естественно, увидеть не может: сажа, например, поглощает почти все излучение и кажется нам черной, а снег, < …>, равномерно отражает почти весь падающий на него свет и потому выглядит белым».

Казалось бы, что здесь может быть сложного, ведь сам контекст нам подсказывает слово на месте пропуска. Это верно. Но чтобы беспроблемно решать задание № 2, выпускник должен повторить разряды предлогов, разряды союзов, разряды частиц, разряды местоимений, группы местоименных наречий (поэтому, так, там, тут, здесь, тогда…), группы вводных конструкций (во-первых, во-вторых; таким образом, значит; кроме того…).

Память, память и еще раз память! Выпускнику придется запомнить очень много информации. Одних разрядов местоимений — девять штук. Не говоря уже о предлогах, союзах и частицах.

Кстати, в приведенном примере в задании дана подсказка в виде указания на вводное слово. Ответом могут быть слова «напротив» или «наоборот». Пример взят с популярного ресурса «РЕШУ ЕГЭ».

Задание № 5 — лексическое. Есть у нас в русском языке такое загадочное явление — паронимы! Эдакие и синонимы, и омонимы одновременно. Надеть — одеть, демократичный — демократический и т. д. Очень похожие слова, но с небольшим отличием в приставке или в суффиксе. А значит, тут и разница и в значении, и в употреблении.

Что нужно сделать выпускнику? Тщательно отработать те паронимы, которые представлены на сайте ФИПИ в виде словника. Имейте в виду, что в заданиях ЕГЭ будут использованы не все паронимы русского языка, а только те, которые есть в словнике. Вывод напрашивается сам собой! Можно потренироваться так: берете любое задание № 5 навскидку, там всегда пять предложений, в каждом есть выделенное заглавными буквами слово, постарайтесь к каждому такому выделенному слову подобрать пароним. Перепроверку сделать проще простого — обратиться к словнику ФИПИ.

Задание № 8 объективно сложное по содержанию. Плюс ко всему — ответ на него нужно записать в виде таблицы: установить соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены. Здесь комплексно проверяется владение большинством синтаксических норм современного русского литературного языка. То есть почти весь курс 8-9 классов. Но и награда за правильный ответ высокая — целых пять баллов. Больше такого «богатого» задания в первой части ЕГЭ по русскому языку нет!

Как подготовиться? Начертите себе в виде памятки таблицу: тип синтаксической ошибки, пример с ошибкой, пример с исправленной ошибкой. И в путь — тренируйтесь.

Задания № 9 — № 12 — все про орфографию. В каждом нужно проанализировать целых 15 слов с теми или иными орфограммами. Вариантов ответов может быть от двух до четырех.

В задании № 9 важно не спутать корни с чередованиями с омонимичными корнями. Например, «замирать» — это слово, где есть корень с чередованием. А вот слово «примирять» можно проверить ударением. То же самое: гореть — горевать, застилать — стилистический и т. д. Запомните: не являются проверяемыми и проверочными словами такие пары слов, как патриот — папа, лиловый — лилия, дискуссия — диспут и т. д.

В задании № 10 нужно различать по смыслу такие пары слов как: непреложный (неоспоримый) — неприложимый (неподходящий), пребывать (находиться где-то) — прибывать (приходить), претворить (в жизнь) — притворить (дверь) и т. д.

Задание № 11 — тут сложности прежде всего с глагольными суффиксами. Например, проигрывать, складывать, одолевать, затмевать, продлевать, застревать.

Задание № 12 (на правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий) — требует особой подготовки. Здесь много исключений из правил: приемлемый, незыблемый, неотъемлемый; движимый; мучащий, мучимый; брезжущий. Советуем заранее запомнить причастия, в которых сохраняется суффикс -я от инфинитива:



Источник: РГ