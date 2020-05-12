Лунный календарь на 12-16 мая 2020 года на все случаи жизни

Астролог Людмила Булгакова дала прогноз на текущую неделю и рассказала о том, что можно, а что не стоит делать в течение каждого дня с 12 по 17 мая 2020 года. Вы узнаете, когда лучше пересаживать растения, идти к парикмахеру и заключать деловые сделки.

Свои дела можно более удачно спланировать, если свериться с лунным календарем

12 мая

Символ дня: орел, парящий в вышине

Характеристика: многие проблемы в этот день решатся сами по себе, считайте, что вам повезло.

Бизнес и финансы: вы можете получить какую-то прибыль в виде премии или повышения зарплаты.

Личная жизнь: благоприятное время для общения с родственниками, особенно с пожилыми людьми.

Здоровье: уделите повышенное внимание своему зрению. Не рекомендуется поднимать тяжести и долго сидеть за компьютером. Больше отдыхайте на свежем воздухе.

Уход за внешностью: процедуры красоты лучше отложить на другой день.

Спорт: особенно полезны будут занятия йогой

Дом, сад, огород: благоприятный день для уборки в саду и работы по дому.

13 мая

Символ дня: колесница

Характеристика: рекомендуется помогать тем, кто в этом нуждается, и заниматься благотворительностью.

Бизнес и финансы: деловые переговоры могут принести хороший результат сторонам.

Личная жизнь: хорошее время возобновить отношения со старыми знакомыми.

Здоровье: обратите внимание на свою печень и исключите все факторы, которые могут нанести ей вред: жирные продукты, чрезмерное употребление лекарств и алкоголь.

Уход за внешностью: массаж и контрастный душ в этот день принесут особую пользу.

Спорт: любая нагрузка допустима

Дом, сад, огород: хороший день для домашних хлопот.

14 мая

Символ дня: свиток

Характеристика: сегодня самое время активизировать умственные каналы и заняться научной деятельностью, творчеством, обучением.

Бизнес и финансы: деловые переговоры сегодня будут неэффективными.

Личная жизнь: не пытайтесь обмануть близкого человека, это может разрушить ваши отношения.

Здоровье: берегите здоровье, ведь если сегодня заболеть, то лечиться будете очень долго

Уход за внешностью: не проводите никаких манипуляций с волосами

Спорт: тяжелые нагрузки лучше исключить, но легкая физкультура показана всем

Дом, сад, огород: если будете поливать огород, то постарайтесь не заливать растения.

15 мая

Символ дня: химера

Характеристика: сегодня будет активный день, поэтому главное — сохранять душевное спокойствие и равновесие.

Бизнес и финансы: лучше закончить все старые дела, а новые начинать со следующей недели

Личная жизнь: одно неловкое слово может испортить отношения с близкими

Здоровье: сегодня могут обостриться хронические болезни

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться.

Спорт: занимайтесь спортом на свежем воздухе, но не в закрытом помещение

Дом, сад, огород: благоприятное время для уборки в доме.

16 мая

Символ дня: утес

Характеристика: представителей творческих профессий сегодня ждет особый успех

Бизнес и финансы: любые финансовые дела и проекты можно начинать с энтузиазмом

Личная жизнь: старайтесь шутить исключительно в том случае, если для этого есть повод. В другом случае ваш юмор могут не понять

Здоровье: нельзя заниматься самолечением, это может быть опасно для здоровья

Уход за внешностью: поход к парикмахеру лучше перенести на другой день

Спорт: йога или пилатес на свежем воздухе принесут вам наибольшую пользу

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами.

Источник: today