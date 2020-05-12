Лунный календарь на 12-16 мая 2020 года на все случаи жизни

12 мая
Символ дня: орел, парящий в вышине
Характеристика: многие проблемы в этот день решатся сами по себе, считайте, что вам повезло.
Бизнес и финансы: вы можете получить какую-то прибыль в виде премии или повышения зарплаты.
Личная жизнь: благоприятное время для общения с родственниками, особенно с пожилыми людьми.
Здоровье: уделите повышенное внимание своему зрению. Не рекомендуется поднимать тяжести и долго сидеть за компьютером. Больше отдыхайте на свежем воздухе.
Уход за внешностью: процедуры красоты лучше отложить на другой день.
Спорт: особенно полезны будут занятия йогой
Дом, сад, огород: благоприятный день для уборки в саду и работы по дому.
13 мая
Символ дня: колесница
Характеристика: рекомендуется помогать тем, кто в этом нуждается, и заниматься благотворительностью.
Бизнес и финансы: деловые переговоры могут принести хороший результат сторонам.
Личная жизнь: хорошее время возобновить отношения со старыми знакомыми.
Здоровье: обратите внимание на свою печень и исключите все факторы, которые могут нанести ей вред: жирные продукты, чрезмерное употребление лекарств и алкоголь.
Уход за внешностью: массаж и контрастный душ в этот день принесут особую пользу.
Спорт: любая нагрузка допустима
Дом, сад, огород: хороший день для домашних хлопот.
14 мая
Символ дня: свиток
Характеристика: сегодня самое время активизировать умственные каналы и заняться научной деятельностью, творчеством, обучением.
Бизнес и финансы: деловые переговоры сегодня будут неэффективными.
Личная жизнь: не пытайтесь обмануть близкого человека, это может разрушить ваши отношения.
Здоровье: берегите здоровье, ведь если сегодня заболеть, то лечиться будете очень долго
Уход за внешностью: не проводите никаких манипуляций с волосами
Спорт: тяжелые нагрузки лучше исключить, но легкая физкультура показана всем
Дом, сад, огород: если будете поливать огород, то постарайтесь не заливать растения.
15 мая
Символ дня: химера
Характеристика: сегодня будет активный день, поэтому главное — сохранять душевное спокойствие и равновесие.
Бизнес и финансы: лучше закончить все старые дела, а новые начинать со следующей недели
Личная жизнь: одно неловкое слово может испортить отношения с близкими
Здоровье: сегодня могут обостриться хронические болезни
Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами необходимо отказаться.
Спорт: занимайтесь спортом на свежем воздухе, но не в закрытом помещение
Дом, сад, огород: благоприятное время для уборки в доме.
16 мая
Символ дня: утес
Характеристика: представителей творческих профессий сегодня ждет особый успех
Бизнес и финансы: любые финансовые дела и проекты можно начинать с энтузиазмом
Личная жизнь: старайтесь шутить исключительно в том случае, если для этого есть повод. В другом случае ваш юмор могут не понять
Здоровье: нельзя заниматься самолечением, это может быть опасно для здоровья
Уход за внешностью: поход к парикмахеру лучше перенести на другой день
Спорт: йога или пилатес на свежем воздухе принесут вам наибольшую пользу
Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами.
Источник: today