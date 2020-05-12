Связь с потусторонним миром и 9 жизней: Какова правда о кошках?

С кошками ассоциируются всевозможные колдовские ритуалы, а в Древнем Египте был культ кошек. Есть приметы о кошках. Все вместе это делает их очень особенными и таинственными существами, вокруг которых сложилось множество легенд.

В Древнем Египте существовал культ кошек

Правда ли, что у кошек девять жизней? Тут можно долго спорить, но факт есть факт — эти животные действительно могут похвастаться необыкновенной живучестью. Известны, например, случаи, когда кошки выживали в авиакатастрофах, которые уносили множество жизней. Или, почти у каждого есть история о кошке, выжившей после падения из окна.

А что насчет связи кошек с потусторонним миром? Принято считать, что кошки могут путешествовать между разными мирами — именно этим объясняется, например, способность кошек видеть то, что не видят люди. Можно предположить, что мистические способности кошек имеют научное объяснение, связанное с их развитыми слухом и обонянием. То есть, кошки действительно могут ощущать нечто, недоступное людям, но исключительно благодаря своим органам чувств.

Плюс, кошки могут лечить людей. Ранее ученые выяснили, что кошки (впрочем, как и собаки) умеют диагностировать болезни, а также могут защищать своих хозяев от сердечного приступа.

Источник: planet-today