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Авто / Общество

Новая бронированная Audi А8L за 55 миллионов рублей появилась в России

09:18 12.05.2020 Фото: Википедия
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На российском сайте Audi стала доступна к заказу бронированная A8L Security в кузове D5. Заказать броневик смогут не все: заявки от покупателей верифицируют в Германии, и некоторым клиентам покупку могут не одобрить.

Новая бронированная Audi А8L за 55 миллионов рублей появилась в России
Audi A8L Security в кузове D5 бронирована по стандарту VR9/VR10

Audi A8L Security в кузове D5 бронирована по стандарту VR9/VR10: по стандарту VR9 защищены непрозрачные области, по классу VR10 — стёкла. Разработчики утверждают, что седан изначально проектировался с расчётом на выпуск пуленепробиваемой версии и сможет защитить пассажиров от обстрела пулями калибра 7,62 с термоупрочнённым сердечником.

Российский офис Audi получил возможность заказа бронированных A8L одним из первых в мире: на официальных сайтах марки в Германии и США спецверсии нет, премьеры броневика не было, и ранее немецкая фирма не распространяла фотографии и не сообщала характеристики защищённого седана.

Со сменой поколения уровень защищённости седана остался на прежнем уровне, но фирменной черты броневиков — мотора W12 — новая A8L Security лишилась. Под капотом – 4,0-литровая «битурбовосьмёрка», идентичная модели S8, в сочетании с умеренно-гибридным «довеском». Мощность достигает 571 лошадиной силы, крутящий момент — 800 Нм, трансмиссия — 8-ступенчатый «автомат», постоянный полный привод quattro.

Хотя внешне Audi A8L Security отличается от обычного длиннобазного седана только утолщёнными стёклами и усиленными шинами с высоким профилем, технической общности между броневиком и седанов нет: кузов, подвеска и электронные системы пуленепробиваемой Audi разработана с нуля. Полная масса A8L Security достигает 4,5 тонны — это примерно на 1,7 тонны больше, чем у обычной версии.

Усилия инженеров по усилению кузова и шасси не сказались на вместимости салона и уровне комфорта: для A8L Security доступен весь перечень опций обычной A8, причём мультиконтурные кресла с 22-диапазонными регулировками входят в стандартную комплектацию. Персонализировать седан поможет подразделение Audi Exclusive: гамма материалов и цветовых сочетаний, доступных для оформления интерьера, практически безгранична.

Отличить броневик изнутри можно по специальному оборудованию: переговорному устройству, аварийному блоку на центральной консоли, на который выведены кнопки управления спецсигналами, аварийной подачей воздуха, системой пожаротушения и системой отстрела дверей.

Как сообщили в представительстве Audi, демонстрационных машин A8L Security в России нет, а в случае одобрения немецким представительством марки заказ на броневик будет выполняться 3-6 месяцев.

Окончательную цену назовут на момент отгрузки: рублёвая цена зависит от курса евро. На данный момент защищённая Audi оценена в 55-56 миллионов рублей, а значит европейская цена новинки составляет 700 тысяч евро.

Источник: motor

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