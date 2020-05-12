Источник: Раздел Экономического лицея на сайте Весь Бердск
Экономический лицей: Открыт набор в 10 классы на 2020-2021 год
09:10 12.05.2020
На 2020 -2021 год открыт набор в 10 классы по разным профилям.
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От редакции
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