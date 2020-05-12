Экономический лицей: Открыт набор в 10 классы на 2020-2021 год

09:10 12.05.2020 Фото: Экономический лицей 0

На 2020 -2021 год открыт набор в 10 классы по разным профилям.

Экономический лицей ждет 10-классников на обучение Источник: Раздел Экономического лицея на сайте Весь Бердск

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